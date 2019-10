DALS. Chris Marques trouve Linda Hardy "splendide"

Linda Hardy s'est révélée lors de ce troisième prime de Danse avec les stars. La comédienne a, enfin, pris confiance en elle.

"Quand je bouge mon corps, je me sens gourde, je me sens ridicule, je ne m’aime pas à ce moment-là ", confie Linda Hardy les larmes aux yeux pendant les répétitions. 'Je n’ai jamais l’impression que c’est bien '. Une chose est sûre l’ex-Miss France manque cruellement de confiance en soi. Pour ce troisième prime, les juges ont décidé de lui compliquer encore un peu plus la tâche. Elle doit réaliser toute une partie de sa chorégraphie, une rumba sur "l me dit que je suis belle" à l’aveugle , avec Christophe Licata. "Je suis inquiète car j’aime avoir mes repères", avoue Linda Hardy. La comédienne de Demain nous appartient se révèle totalement sur sa prestation.

Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux sont debout à l’issue de la danse. "Qu’est-ce que ça fait plaisir. Ce qu’on va retenir le plaisir et la joie que vous nous avez donné", lance Patrick Dupont. "Vous nous avez écouté, vous avez entièrement fait confiance à Christophe. Vous étiez connecté à lui tout au long de la chorégraphie même lorsque vous aviez les yeux bandés". Un avis que partage Chris Marques. "Je ne vous trouve pas simplement belle mais splendide. Vous vous êtes révélée. Il y a quelque chose d’intéressant qui s’est passé. Techniquement, vous avez mieux dansé quand vous aviez les yeux bandés. Ca doit être un bon indicateur pour la suite de la compétition. Rappelez-vous : oubliez tout ce qu’il y a autour"

Les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupont leur a donné un 7, Shy’m un 7, Chris Marques un 7 et Jean-Marc Généreux un 8. Ils ont obtenu 5 point bonus pour la figure imposée. Soit 34 points au total.

