DALS. Clara Morgane "une vraie princesse" avec Maxime Dereymez

Pour ce deuxième prime de "Danse avec les stars" sur TF1, Clara Morgane et Maxime Dereymez dansent un foxtrot.

Ils avaient fait l’unanimité, samedi dernier, lors de la dernière de Danse avec les stars. Clara Morgane et Maxime Dereymez ont une fois de plus conquis les membres du jury et les téléspectateurs en dansant un foxtrot sur The Rose de Bette Midler. Une prestation que la jeune femme a dédié à sa fille . "Quand je suis devenue maman, je ne m'attendais à rien. Ma fille est arrivée et ça a été un tel bouleversement que tout a changé. Tout ce que je fais, c'est pour elle. C'est assez déroutant de dire qu'on donnerait sa vie pour quelqu'un. Cette chanson représente ma fille qui est très douce et c'est une battante". Et d'ajouter : "Je vais essayer de la faire rêver".

Le duo a remporté 32 points. Patrick Dupont leur a donné 8 points, Shy’m 9 points, Chris Marques 8 points et Jean-Marc Généreux 7 points. En ajoutant cette note à celle de la semaine dernière, ils totalisent 64 points. "Clara c'était magique, féérique. C'était tout en douceur. Tu étais une princesse", a déclaré Jean-Marc Généreux. Le danseur professionnel a relevé quelques imprécisions techniques mais à tout de même ajouté "On était plus près du rêve que du cauchemar". Clara Morgane et Maxime Dereymez terminent deuxième du classement des juges ex-aequo avec Sami El Gaddueri et Fauve Hautot.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1