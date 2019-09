DALS. Quand Elsa Esnoult prend un cours de "crânage" avec Shy'm

Pour ce deuxième prime de Danse avec les stars ce samedi 28 septembre 2019 sur TF1, Elsa Esnoult et Anthony Colette dansent une samba.

Samba. Elsa Esnoult et Anthony Colette dansent sur Pookie de Aya Nakamura en l’honneur de ses fans. Une prestation qui tient particulièrement à cœur à la comédienne des Mystères de l’amour. « Mon public représente beaucoup de choses pour moi. C’était une évidence de danser pour lui. J’ai des enfants, des ados, des parents, des grands-parents qui me soutiennent depuis le début », a-t-elle confié.

La jeune femme a terminé avant dernière du classement la semaine dernière. Si Shy’m a salué sa « grâce naturelle », elle lui a conseillé de prendre confiance en elle tandis que Jean-Marc Généreux saluait « son engagement et son courage » même s’il y avait encore beaucoup de travail.

Prendre confiance en soi

Grâce à cette prestation, la jeune femme espère inverser la tendance. Et le défi semble plutôt réussi puisque le jury a salué sa progression. « Il y avait du caractère », a lancé Patrick Dupont « mais techniquement c’était encore très léger ». Shy’m a, pour sa part, souhaité donner un cours de « crânage » à la jeune femme pour qu’elle apprenne à prendre confiance en elle. « Sois sûre de ta beauté », lui a-t-elle lancé.

A l’issue de ce deuxième prime, Elsa Esnoult et Anthony Colette totalisent 48 points. Patrick Dupont leur a donné un 7, Sh’ym un 7, Chris Marques un 6 et Jean-Marc Généreux un 5. Soit 25 points qui viennent s’ajouter au 23 points de la semaine dernière. Elsa Esnoult et Anthony Colette terminent 8e du classement des juges.

