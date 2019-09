Hugo Philip (Tango argentin) - Une danse "très animale" avec Candice Pascal

Ce samedi 21 septembre 2019 dans “Danse avec les stars” sur TF1, Hugo Philip et Candice Pascal dansent un tango argentin.

Originaire de Brest, Hugo Philip, 29 ans, est un mannequin, comédien et influenceur. Côtée vie privée, Hugo Philip est en couple depuis 3 ans avec Caroline Receveur, influenceuse aux plus de 3 millions d’abonnés et qui a déjà concouru à Danse avec les Stars en saison 7. Depuis juillet 2018, ils sont les heureux parents de Marlon. Véritable novice, Hugo Philip se lance un challenge sportif inédit en participant à la nouvelle saison de Danse avec les Stars. “J’ai le goût du challenge et j’adore les défis sportifs. Je cherche toujours à améliorer mes performances et j’ai besoin d’être en permanence stimulé. Cette fois, je pars de zéro puisque je n’ai jamais fait de danse auparavant,” nous avait-il confié.

Pour ce prime d’ouverture de cette saison 10 de Danse avec les stars, Hugo Philip s’est entraîné dur avec sa partenaire Candice Pascal. Au programme : un tango argentin sur “Señorita” de Camila Cabello et Shawn Mendes. L’exigeant jury de DALS sera-t-il enthousiasmé par la prestation d’Hugo Philip ?

Place au show !

"Il y a vraiment quelque chose d'intéressant chez vous," commence Patrick Dupont. "Il y a une testostérone de ouf sur cette performance. C'était très animal mais il va falloir canaliser tout ça," aime Chris Marques. "Il s'est passé quelque chose avec Candice".



Voici les notes attribuées par les juges : Patrick Dupont (7), Shy’m (7), Chris Marques (6), Jean-Marc Généreux (5) Total : 25 points. Hugo Philip décroche la sixième place du classement. Cette semaine, il n'y a pas d'élimination.

