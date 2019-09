DALS. Hugo Philip s'envole grâce à Caroline Receveur

Ce samedi 28 septembre 2019 dans "Danse avec les stars" sur TF1, Hugo Philip et Candice Pascal interprètent une rumba sur le titre d’Amir, Longtemps.

Il ne leur aura pas fallu longtemps avant de conquérir le public et le jury. C’est sur un titre d’Amir qu’Hugo Philip et Candice Pascal ont interprété une rumba, pleine de sensualité. Lors de cette grande soirée, le mannequin, comédien et influenceur a décidé de rendre hommage à sa compagne Caroline Receveur avec qui il a eu leur fils Marlon. « J’ai rencontré Caro il y a trois ans. C’est la première fille dont je suis tombé amoureux ». Un défi de taille pour le jeune homme d'un naturel pudique.

Le jeune homme a pu compter sur le soutien de sa chérie qui l'a rejoint pendant la danse. Un mot riche en émotion, salué par le jury. "J'ai vu un homme détendu, beaucoup plus tendre avec de la subtilité. Tu as sans douté imaginé que tu avais Caro dans tes bras", a lancé Shy'm. "J'ai hâte de te voir dans un autre registre, plus drôle avec le visage moins dur et moins sérieux". Patrick Dupont a, quant à lui, ajouté : "On assiste à un envol. Les clés, vous les avez".

4e du classement des juges

Alors que Patrick Dupont a accordé un 8 à Hugo Philip et Candice Pascal, Shy'm leur a donné un 7. Chris Marques leur a également accordé un 7 tandis que Jean-Marc Généreux leur a donné un 6. A l'issue de la soirée, le couple a obtenu 28 points qu'il faut ajouter au score de la semaine dernière.

Samedi dernier, lors du lancement de Danse avec les stars, Hugo Philip et Candice Pascal avaient déjà séduit Patrick Dupont en dansant un tango argentin sur “Señorita” de Camila Cabello et Shawn Mendes. "Il y a vraiment quelque chose d'intéressant chez vous," avait-il commenté. Le danseur leur avait attribué un 7 tout comme Shy’m. Chris Marques et Jean-Marc Généreux étaient un peu plus mesurés puisqu’ils leur avaient distribué, respectivement, un 6 et un 5. Hugo Philip et Candice Pascal totalisent 53 points et terminent 4e du classement des juges.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1