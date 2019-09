DALS. Ladji Doucouré "un vrai champion" pour Patrick Dupont

Pour cette deuxième soirée de Danse avec les stars sur TF1, Ladji Doucouré et Inès Vandamme ont interprété un foxtrot.

Athlète de haut niveau, Ladji Doucouré est un habitué de la compétition. Pas question cependant pour le spécialiste du 110 mètres haies de se mettre la pression. « En tant que challenger, je n’ai rien à perdre, mais tout à gagner », a-t-il confié à MYTF1 avant le lancement de l’émission.

Malgré son investissement et sa rigueur de sportif, Ladji Doucouré n’a terminé qu’à la septième place ex-aequo lors du premier prime. Son objectif lors de la soirée « love night » ? Remonter dans le classement et éviter le face-à-face final. Et le pari est réussi.

Il faut dire que Ladji Doucouré a eu une coach intraitable cette semaine : sa fille de trois ans, qui n'a pas hésité à lui dire tout ce qui allait et ce qui n'allait pas. "En 2016, alors que j'étais en fin de carrière, ma fille est arrivée. Elle m'a apporté de la confiance. C'est ma raison de vivre, elle m'a boosté. Elle m'a aidé à remonter la pente"

"Il faut continuer à se battre"

Ladji Doucouré et Inès Vandamme ont remporté 25 points lors de ce deuxième prime. Ils ont dansé un foxtrot sur One de U2 feat Mary J. Blige. Ladji Doucouré, ému, n'a pu retenir ses larmes à la fin de sa prestation. Leur danse a été saluée par Patrick Dupont : "Vous avez une danse qui est noble, vous habitez la danse. Vous êtes toujours le champion du monde, vous n’avez rien perdu", a-t-il lancé. Chris Marques, de son côté, a mis en avant les valeurs du sportif. "Un sportif se pose des bonnes questions. Tu es explosif, présent. Techniquement, c'était un peu la cata mais il y a eu de l’évolution. Il faut continuer à se battre"

Patrick Dupont leur a accordé 8 points, Shy’m 7 points, Chris Marques 6 points, Jean-Marc Généreux, 5 points. En ajoutant les scores des deux premières soirées, l’athlète et la danseuse ont récolté 49 points. Ce qui leur a permis de se classer en 6e position du classement.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1