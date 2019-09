DALS. Liane Foly et Christian Millette sont éliminés

Ce samedi 28 septembre 2019, lors du deuxième prime de Danse avec les stars sur TF1, Liane Foly et Christian Millette ont dansé une rumba.

« Une artiste complète. Vous avez la classe, le glamour et je sais que vous allez monter en puissance,” lançait Jean-Marc Généreux à Liane Foly lors du premier prime de Danse avec les stars. Pour cette deuxième soirée, la chanteuse n’avait qu’une idée en tête : ne pas décevoir le public et le jury.

Liane Foly a interprété une rumba avec Christian Millette sur le tube de 1977, How Deep Is Your Love, des Bee Gees. Une prestation en demi teinte. "Liane, vous avez une vraie présence sur scène, c'est sensuel, il y a de l'audace", a lancé Jean-Marc Généreux avant d'ajouter "En revanche, techniquement, c'est encore trop léger. Chris Marques, de son côté, a précisé : "Il y a beaucoup de tension, d'adrénaline. Ce qui fait que vous êtes fébrile sur votre équilibre. Je crois en vous mais il faut respirer un grand coup".

En face à face final avec Moundir

Grâce à cette danse, le duo a remporté 23 points. Patrick Dupont leur a accordé 7 points, Shy’m 7 points, Chris Marques 4 points et Jean-Marc Généreux 5 points. En ajoutant leur score à celui de la semaine dernière, le duo totalise 50 points. Liane Foly et Christian Millette terminent 5e du classement des juges. Suite aux votes du public, ils se retrouvent toutefois en face à face final avec Moundir et Katrina Patchett.

Liane Foly et Christian Millette sont finalement éliminés. "J'ai été très heureuse. Ca fait très longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse que ça. J'ai eu une énorme chance de rencontrer Christian Millette", a-t-elle conclu.

