DALS. Linda Hardy "s'est amusée" avec Christophe Licata

Pour cette deuxième soirée de Danse avec les stars, Linda Hardy et Christophe Licata ont dansé une salsa sur les Gipsy King.

Lors de cette « love night », Linda Hardy et Christophe Licata ont dansé une salsa endiablée sur Bomboleo des Gipsy King. Un défi de taille pour l’ex-Miss France et interprète de Clémentine Doucet dans la série de TF1, Demain nous appartient. Pour cette soirée, la jeune femme a décidé de rendre hommage à sa maman. « J’ai envie de te voir festive, pétillante, pleine de joie et d’énergie comme la petite fille que tu étais et la femme que tu es devenue. J’espère que tu vas mettre le feu », a lancé sa maman.

Quatrième à l’issue du classement de la première soirée, Linda Hardy et Christophe Licata totalisent 21 points lors de ce deuxième prime. « Tu n’as pas mis le frein sur le bonheur. Ta maman t’a dit amuse toi et tu t’es amusée », a indiqué Jean-Marc Généreux même s’il a regretté les erreurs techniques. Chris Marques a été encore plus dur avec la jeune femme : « Pour moi, c’était un peu catastrophique ».

Dans le détail, voici les notes attribuées Patrick Dupont a donné un 6, Shy’m un 6, Chris Marques un 4 et Jean-Marc Généreux un 5. En cumulant les deux soirées, le duo totalise 47 points. Il termine 7e du classement des juges. Grâce au vote des téléspectateurs, le duo échappe au face à face final.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1