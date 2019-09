DALS. Moundir sauvé in extremis lors du face à face final avec Liane Foly

Ce samedi 28 septembre, Moundir et Katrina Patchett ont interprété une samba sur Prince Ali.

Ce n’est pas un hasard si Moundir et Katrina Patchett ont réalisé une samba sur Prince Ali du dessin animé Aladin lors de cette soirée « love night » dans Danse avec les stars. En véritable papa gaga - Moundir à deux enfants – Aliya, 3 ans et demi et un petit Ali né le 18 septembre dernier-, l’animateur a décidé de rendre hommage à son petit bout. « Je rêvais d’avoir un fils. C’est fait. Quand je l’ai vu arriver, il ouvrait les yeux, ça a été magique. J’étais l’homme le plus heureux du monde. Je l’ai appelé du même prénom que mon père car il représentait tout pour moi. Il est parti très vite. Je veux transmettre les valeurs que m’a inculqué mon père à mon fils », a confié l’ex aventurier de Koh Lanta.

En face à face final

Une prestation en demi teinte pour le jury. Patrick Dupont leur a donné un 6. Shy’m leur a accordé la même note. Chris Marques et Jean-Marc Généreux se sont montrés plus sévère. Le premier leur a donné un 4, le second un 5. Soit 21 points au total qui s’ajoutent au 26 points de la semaine dernière. Ils totalisent 47 points au final. Le couple termine en 6e position du classement du jury. Mais il se retrouve en face à face final avec Liane Foly et Christian Millette suite aux votes des téléspectateurs. Le couple est finalement sauvé in extremis.

