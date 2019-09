DALS. Sami El Gueddari et Fauve Hautot donnent des frissons à Chris Marques

Pour ce deuxième prime de "Danse avec les stars", Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont dansé une rumba sur le tube mythique de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Ils ont scotché le jury et les téléspectateurs lors de leur première prestation dans Danse avec les stars la semaine dernière : un quickstep sur The Black Eyed Peas. Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont même terminé ex-aequo du classement avec Clara Morgane et Maxime Dereymez. « J’hallucine... Tu nous as donné une claque ! Tout le monde va se souvenir de cette performance pendant des années,” se réjouit Jean-Marc Généreux », s’est même réjouit Jean-Marc Généreux.

L’athlète handisport multimédaillé, qui a participé aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, et la danseuse ont renouvelé l’exploit ce samedi 28 septembre. Le couple a dansé une rumba sur le tube Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper.

"Le handicap, ce n'est pas un sujet"

Une danse que Sami El Gueddari a interprété pour rendre hommage à sa compagne Eve, qu'il n'avait pas vu depuis cinq mois. "Le handicap, ce n'est pas un sujet. Elle a pris Sami dans sa globalité", a expliqué Sami El Gueddari.

Le duo a remporté 32 points à l’issue de cette prestation. Patrick Dupont leur a accordé 9 points, Shy’m 8 points, Jean-Marc Généreux 8 points et Chris Marques 7 points. Ce dernier a même confié : "C'est une performance géniale pour un deuxième prime. Si tu continues comme ça tu vas rester très longtemps. J’ai la chair de poule pour la 2e fois de la soirée"

Le duo totalise 64 points en ajoutant la prestation de la première soirée. Sami El Gueddari et Fauve Hautot terminent en deuxième position du classement ex-aequo avec Clara Morgane et Maxime Dereymez.

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1