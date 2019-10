DALS. Sami El Gueddari et Fauve Hautot décrochent leur premier 10

Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont conquis les juges et les téléspectateurs lors de ce troisième prime de "Danse avec les stars". Et pourtant, ils avaient un défi de taille à relever.

Standing ovation pour Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Pour ce troisième prime, le champion paralympique et sa partenaire avaient un défi de taille à relever : intégrer une figure imposée par les juges un "spin, leap & catch". Et si ce pas de danse est particulièrement complexe à réaliser d’un point de vue technique, le sportif a dû faire face à une autre difficulté : réaliser un jive sur Ca c’est vraiment toi de Téléphone, une danse qui repose sur des jeux de jambes rapides.

"Ca me semble dur voire impossible", admet le jeune homme pendant les répétition. "Cette danse, c’est un joli clin d’œil à l’enfant que j’étais et qui ne pouvais pas faire ce cloche pied", ajoute Sami El Guedderi qui porte une prothèse à la jambe. "Les gens assimilent le handicap à la douleur. Ils ne se représentent pas le champ des possible avec une prothèse mais, en fait, on peut faire plein de choses ".

Et pourtant, le défi est relevé haut la main. Les juges sont conquis. "Pour moi, vous êtes un grand champion", indique Patrick Dupont. "Vous avez une vision globale avant même de réaliser une performance. En trois semaines, vous avez acquis une dextérité des jambes hallucinantes. Je suis bluffé". Et Shy’m d’ajouter : "Tu relèves chaque défi avec une facilité déconcertante. La connexion avec Fauve est incroyable ".

Les juges ont attribué leurs notes : un 10 pour Patrick Dupont, un 9 pour Shy’m, un 8 pour Chris Marques et un 8 pour Jean-Marc Généreux. Ils ont obtenu 5 points bonus pour la figure imposée. Soit 40 points au total. Ils terminent premiers du classement des juges.

