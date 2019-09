Yoann Riou (Jazz broadway) - Dans la peau d'Austin Power, il fait pleurer de rire le jury !

Ce samedi 21 septembre 2019 dans “Danse avec les stars” sur TF1, Yoann Riou et Emmanuelle Berne dansent un jazz broadway.

Journaliste sportif, connu pour sa bonne humeur, son énergie débordante et son dynamisme, Yoann Riou se lance, comme à son habitude, avec passion dans l’aventure de Danse avec les Stars ! “Selon moi, ce programme représente le dépassement de soi et l’esprit de famille. J’ai hâte d’apprendre et de passer par toutes les émotions,” nous avait-t-il confié.

Pour ce prime d’ouverture de cette saison 10 de Danse avec les stars, Yoann Riou s’est entraîné dur avec sa partenaire Emmanuelle Berne. Au programme : un jazz broadway sur le thème du film Austin Power. L’exigeant jury de DALS sera-t-il enthousiasmé par la prestation de Yoann Riou ?

Place au show !

"C'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui a plus d'énergie que moi," s'amuse Jean-Marc Généreux qui souligne "l'engagement" malgré le "manque d'engagement". "Je te souhaite bonne chance". Chris Marques ne trouve pas ses mots... Il faut dire que le plateau pleure de rire ! Yoann Riou est "au bord du malaise" et a "envie de vomir". "Derrière ce show-man, je vois un homme avec un cœur en or," commente Patrick Dupont. "Générosité, volonté et énergie à revendre. Le travail va finir par payer," encourage Shy'm.



Voici les notes attribuées par les juges : Patrick Dupont (6), Shy’m (5), Chris Marques (4), Jean-Marc Généreux (4) Total : 19 points. Yoann Riou décroche la dernière place du classement. Cette semaine, il n'y a pas d'élimination.

