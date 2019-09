DALS. Shy'm veut que Yoann Riou brise "sa carapace"

Ce samedi 28 septembre 2019 dans “Danse avec les stars” sur TF1, Yoann Riou et Emmanuelle Berne dansent un foxtrot.

Pour ce deuxième prime de Danse avec les stars, les célébrités rendent hommage à un être qui leur est cher. Yoann Riou a décidé de déclarer sa flamme à sa maman sur la chanson Fais-moi une place de Julien Clerc. C’est non sans une certaine émotion qu’il interprète un foxtrot avec sa danseuse Emmanuelle Berne. Dans la semaine, Yoann Riou a rendu visite à sa maman pour lui annoncer qu’il souhaitait lui dédier sa prestation. "Cette semaine, c’est le prime de l’amour. C’est une émission vraiment très particulière et émouvante. Avec Emmanuelle, on va danser pour toi. C’est comme si je t’écrivais une lettre d’amour, mais ce sera sur le parquet. Et on va essayer de voler sur le parquet. Ce sera pour toi, pour tout ce que tu as fait depuis quarante et un an pour moi ", lui a-t-il lancé.

Canaliser son énergie

Présente dans le public pour cette deuxième émission de Danse avec les stars, la maman de Yoann Riou s’est montrée très fière. Il faut dire que le trublion a tenu sa promesse en misant sur la carte de l’émotion. Si les juges reconnaissent l’implication du journaliste sportif, ils sont plus mesurés sur la technique. "Tu as fait un effort de canalisation énorme. Ca te rend plus profond, plus de prestance. Il me manque une chose : je sais qu’il y a quelqu’un de sensible derrière cette carapace. Laisse monter les émotions", lui a demandé Shy'm. Et Patrick Dupont d'ajouter : "Votre danse est à la hauteur de l’amour qui vous anime, de cette énergie qui est en vous".

Les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupont leur a donné un 6, Shy’m un 6, Chris Marques un 4 et Jean-Marc Généreux un 5. Ils totalisent 21 points. A cela s’ajoute leur note du prime de lancement : 19 points. Soit 40 point au final. Le couple termine dernier du classement des juges.

