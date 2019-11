DALS - Sami El Gueddari :"Cette aventure restera gravée à vie"

En dix semaines, Sami El Gueddari a fait oublier son handicap. Accompagné de Fauve Hautot, ils ont montré que la motivation et l'envie étaient plus fortes que tout. Découvrez son interview.

Après dix semaines de compétition, Sami El Gueddari est le gagnant de la saison 10 de Danse avec les Stars. Accompagné de sa partenaire Fauve Hautot, ils reviennent ensemble sur leur parcours et leur victoire.

Comment vous sentez-vous après cette victoire ?

Sami El Gueddari : On se sent bien mais fatigués.

Fauve Hautot : Je suis hyper contente ! J'ai le sourire qui ne me lâche pas. On ressent vraiment de la joie !

Sami, que retiendras-tu de cette aventure ?

Sami El Gueddari : Je retiendrai ce que j'étais venu chercher : une formidable aventure sportive mais avant tout une aventure humaine. J'ai eu la chance de rencontrer Fauve avec qui j'ai passé des journées entières à répéter depuis trois mois mais aussi toutes les équipes qu'il y a derrière. C'est vraiment une belle aventure humaine. On m'avait dit que c'était un super programme et c'est vraiment le cas. Le trophée c'est une chose mais tous les souvenirs qu'on garde et toutes les émotions, c'est vraiment dingue.

Fauve, tu as un petit mot à dire à Sami ?

Fauve Hautot : J'ai beaucoup de choses à dire à Sami ! Tu m'as surprise depuis le premier jour où je t'ai rencontré, jusqu'à ce soir. Aujourd'hui, tu m'as encore sortie d'autres choses que tu n'avais jamais faites et je me suis vraiment dis "Waouh, bravo". J'ai adoré te découvrir. Ce soir, sur chaque prestation, je me suis dis "Ok, il me bluffe !". Je ne pensais vraiment pas que tu allais danser comme ça ! Tu avais une superbe énergie. Il y a eu plein de couleurs tout au long de la saison et ça a été super chouette à vivre ! J'ai adoré cette saison car j'ai été très surprise.

Sami El Gueddari : C'est grâce à toi.

Sami, tu avais une place de prévue pour le trophée ?

Sami El Gueddari : Je n'avais pas encore de place pour le trophée mais je vais en trouver une sans aucun problème car cette aventure restera gravée à vie. Faire DALS, c'est une aventure de folie vraiment ! C'est un tourbillon, une multitude d'émotions et je trouve ça vraiment fabuleux.

C'est quoi votre programme lundi pour vous deux ?

Fauve Hautot : Je pense qu'on va s'appeler et on va se reposer.

Sami El Gueddari : Ah, ça c'est sur ! DALS se termine, mais d'autres aventures vont commencer. J'ai hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve.

Interview de Alex Garnotel