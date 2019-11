DALS. Sami El Gueddari complètement "dingue" accumule les 10

Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont récolté deux dix lors de leur première prestation de la soirée spéciale Halloween.

"Ce mec est complètement dingue. Une performance comme ça, ça devrait être en finale". Rare sont les fois où Chris Marques se lâche autant en superlatifs. Le danseur a été bluffé par la prestation de Sami El Gueddari et de Fauve Hautot. Le couple a dansé un tango sur Toxic. La mise en scène propulsé le duo dans un hôpital psychiatrique. "J’ai envie que tu restes dans l’aventure et que tu t’améliores encore. J’ai oublié que tu n’as pas de jambe. Tu nous a fait tout oublier et ça c’est un message génial ", a-t-il ajouté en leur donnant un 9.

Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont fait l’unanimité auprès des membres du jury. Shy’m s’est montrée tout autant enthousiaste que Chris Marques. "Waouh, oui, on oublie la prothèse. Donnez-moi en encore. Je n’ai pas vu le temps passer", a-t-elle lancé. "Il a fallu que tu aies une camisole de force pour te voir sortir de ton carcan. Tu as été habité du début jusqu’à la fin. J’avais des frissons. C’est passé trop vite". La chanteuse leur a attribué un 10. Tout comme Patrick Dupont : "Je viens de vivre un grand moment de télévision », a-t-il admis. De leur côté, Jean-Marc Généreux leur a accordé un 9. "C’était un tango de ouf, une chorégraphie de malade mentale, on frôle la perfection"

Avec cette prestation Sami El Gueddari et Fauve Hautot n’avaient qu’un objectif en tête : retrouver la première place du classement qui leur a échappé samedi 26 octobre. Et le pari est… réussi puisqu’ils totalisent 38 points à l’issue de leur première danse.

