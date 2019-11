DALS. Sami El Gueddari et Fauve Hautot au top du classement des juges

Quelles sont les stars en tête du classement des juges ? Voici les résultats de cette septième soirée de "Danse avec les stars".

Même pas peur ! Lors de cette septième soirée de Danse avec les stars, consacrée à Halloween, les cinq célébrités encore en compétition ont réalisé non pas une mais deux prestations. Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont dansé un tango sur Toxic de 2WAI ainsi qu’une rumba sur Je t’aime et je t’aimerai de Francis Cabrel. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont dansé un tango sur Thriller de Michael Jackson ainsi qu’une rumba sur Alter ego de Jean-Louis Aubert. Elsa Esnoult et Anthony Colette ont réalisé un flamenco sur A mi manera de Gipsy King ainsi qu’un cha cha sur Men in black de Will Smith. Linda Hardy et Christophe Licata ont réalisé un paso doble sur O fortuna de Carmina Burana ainsi qu’un quickstep sur le titre Smile de Michael Buble. De leur côté, Ladji Doucouré et Inès Vandamme n'ont réalisé qu'une prestation, une valse sur You don’t owe me de Grace. Le duo a dû faire face à une nouvelle règle "cruelle" et totalement inédite dans Danse avec les stars : se retrouver en face à face final à l'issue de leur première prestation. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, il y a, en effet, eu une première vague de votes après la première danse des stars. Et c'est Ladji Ducouré et Inès Vandamme qui se sont retrouvés en dernière position.

Comme chaque semaine, une star et son danseur ont quitté l’émission. C’est Linda Hardi et Christophe Licata qui ont quitté le parquet de Danse avec les stars. Mais alors est-ce les mêmes duos qui ont convaincu les juges ? Quelles stars se sont propulsées en haut de leur classement ? Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ont rendu leur verdict à deux reprises. Voici les notes qu’ils ont attribuées et les deux classements de la soirée.

Classement final des juges à l'issue de leur première prestation :

Sami El Gueddari et Fauve Hautot premiers avec 38 points

Ladji Doucouré et Inès Vandamme, 2eme avec 32 points

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, 3eme avec 31 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette, 4eme avec 29 points

Linda Hardy et Christophe Licata, 5eme avec 28 points

Classement final des juges à l'issue de leur deuxième prestation :

Sami El Gueddari et Fauve Hautot premiers avec 36 points

Linda Hardy et Christophe Licata, 2eme avec 31 points

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, 3eme avec 27 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette, 4eme avec 25 points

Danse avec les stars - Chaque samedi 21h05 sur TF1 et suivez les répétitions sur MYTF1