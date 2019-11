DALS. Sami El Gueddari et Fauve Hautout gagnent Danse avec les stars

Sami El Gueddari et Fauve Hautot gagnent la finale de "Danse avec les stars" face à . Ils obtiennent 62% des votes contre 38%.

Voilà, c’est fini…. La saison 10 de Danse avec les stars s’achève ce samedi 23 novembre. Sami El Gueddari et Fauve Hautot gagnent l’émission face à Ladji Doucouré et Ines Vandamme. Ils remportent 62% des votes contre 38%. C'est Clément Rémiens, comédien de Demain nous appartient et vainqueur de la saison 9 qui a remis le trophée aux vainqueurs. Sami El Gueddari a tenu, avant tout, à remercier sa partenaire de danse qui a passé "énormément d'heures à tout chorégraphier" et à le "corriger". Il a aussi souhaité à saluer les autres candidats et les juges. "En démarrant cette aventure, je voulais montrer que le handisport mène à tout. Si ça a pu donner envie à des personnes qui ont du handicap de faire du sport, tant mieux. On n'attend pas d'appitoiement, on veut juste envoyer la colle", a-t-il avoué. Fauve Hautot très touchée a tenu à saluer son partenaire de danse. "Merci tout le monde. On a travaillé tellement fort, c'est une super récompense. Tu n'as rien lâché Sami, car tu as été fabuleux".

Ladji Doucouré et Ines Vandamme se sont, eux aussi, montré particulièrement ému. "Je voudrais remercier tout le monde. Sans vous, je ne sais pas si je serais revenue tant de fois. Je voudrais aussi remercier Ines parce que ça n'a pas été facile tous les jours car je ne suis pas un danseur..." Ines Vandamme n'en revient pas d'être arrivée aussi loin dans la compétition pour sa première participation à Danse avec les stars. "Je suis très émue d'être arrivée en finale pour ma première saison, c'est extraordinaire. Merci au public qui nous a beaucoup soutenu"

L'émotion au rendez-vous

Au cours de la soirée, les deux couples encore en compétition ont réalisé trois prestations en duo sur le parquet de l'émission. Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont dansé un jive sur Can't hold us de Mackelmore. Une prestation saluée par les membres du jury. "C'était un jive oufissime", a lancé Jean-Marc Généreux. Ils ont également redansé une chorégraphie qui a marqué leur aventure : un quickstep sur le tube Hey mama de Black Eyed Peas. Pour leur troisième danse, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont réalisé un freestyle sur le titre Voilà c'est fini de Jean-Louis Aubert. Une prestation qui a particulièrement touché le jury et les téléspectateurs. "Ce soir sur le parquet on a vu deux génies danser, un arriver comme un athlète, l’autre comme une danseuse et vous reportez tous les deux comme des artistes", a noté Jean-Marc Généreux en pleurs.

Pour cette dernière de la saison, Sami El Gueddari et Ladji Doucouré ont pu compter sur le soutien de leurs anciens camarades de la saison 10, présents sur le plateau. Les téléspectateurs ont ainsi pu revoir, Elsa Esnoult et Anthony Colette, Clara Morgane et Maxime Dereymez, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, Linda Hardy et Christophe Licata, Yoann Riou et Emmanuelle Berne, Hugo Philip et Candice Pascal, Moundir et Katrina Patchett et Christian Millette. Liane Foly leur a, quant à elle, laissé un petit message vidéo.

Une finale riche en émotion...