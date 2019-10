DALS. Sami El Gueddari et Ladji Doucouré au top du classement des juges

Quelles sont les stars en tête du classement des juges ? Voici les résultats de cette troisième soirée de "Danse avec les stars".

Pour ce nouveau prime de Danse avec les stars, les neufs concurrents encore en compétition et leur danseur ont relevé un défi lancé par les juges : intégrer une figure imposée à leur danse d’origine. Une mission que les stars ont prise très à cœur. Ils ont redoublé d’effort toute la semaine pour être à la hauteur des attentes de Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Clara Morgane et Maxime Dereymez ont intégré une tornade à leur samba, Moundir et Katrina Patchett ont fait la marche du torero pendant quinze secondes sur un paso doble, Yoann Riou et Emmanuelle Bern ont dansé dos à dos sur un jive. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont, pour leur part, dansé une chorégraphie de Billy Elliot. Figure imposée pour Elsa Esnoult et Anthony Colette ? Des pas de country sur un quickstep. Ladji Doucouré a, pour sa part, permis à Inès Vandamme de prendre son envol sur la chanson Believer d’Imagine Dragons. Autres challenges de taille : Sami El Guedarri et Fauve Hautot ont intégré un « spin, leap & catch » sur un Jive et Hugo Philip et Candice Pascal un « dead drop » à leur Cha Cha. Christophe Licata a, quant à lui, encore davantage corsé la tâche à Linda Hardy en lui imposant de danser non pas quinze secondes mais une minute à l’aveugle sur le tube de Patricia Kaas "Il me dit que je suis belle".

Mais alors qui a su convaincre les juges ? Quelles stars se sont propulsées en haut du classement ?

Comme chaque semaine, Patrick Dupont, Shy’m, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ont rendu leur verdict. Voici les notes qu’ils ont attribuées.

Classement final des juges :

Sami El Gueddari et Fauve Hautot premiers avec 40 points

Ladji Doucouré et Inès Vandamme, 2eme avec 39 points

Clara Morgane et Maxime Dereymez, 3eme avec 37 points

Linda Hardy et Christophe Licata, 4eme avec 34 points

Moundir et Katrina Patchett, 5eme avec 31 points

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova, 6eme avec 29 points

Hugo Philip et Candice Pascal, 7eme avec 28 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette, 8me avec 27 points

Yoann Riou et Emmanuelle Berne, 9eme avec 21 points

