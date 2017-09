Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La prochaine saison de Danse avec les stars approche à grands pas. Alors que le casting complet a été dévoilé, l’émission Quotidien a révélé le nom de la danseuse qui accompagnera Sinclair sur la piste de danse. Il s’agit de Denitsa Ikonomova.

Avec trois victoires à son compteur, Denitsa est la danseuse professionnelle qui a le meilleur palmarès de Danse avec les Stars. Trois victoires consécutives, par ailleurs. Arrivée en 2012 dans le programme, la jeune femme a eu pour partenaire Taïg Khris (elle finit troisième), puis Laurent Ournac (5ème). Toutefois, c’est avec Rayane Bensetti qu’elle obtient sa première victoire. Elle gagne la compétition ensuite avec Loïc Nottet au terme d’un parcours quasi sans faute. Avec Laurent Maistret, elle fait son triplé grâce à des chorégraphies toujours plus compliquées et impressionnantes et un partenaire prêt à tout pour se surpasser.

Et cette année encore, la jeune femme devrait briller aux côtés de Sinclair… Réputé pour ses performances scéniques, le chanteur s’est produit sur les plus grandes scènes en France et dans le monde... Le duo risque de nous étonner. Une chose est sûre, on est impatient de les découvrir sur la piste de danse !

Sinclair avait annoncé sa participation à Danse avec les stars en vidéo :





Rendez-vous le 14 octobre prochain sur TF1 pour Danse avec les Stars 8 !