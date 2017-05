Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Les membres de la Dals Familly sont sur tous les fronts. Alors qu’ils sillonnent la France pour rencontrer leurs fans avec leur troupe Dpendanse, Maxime Dereymez, Yann Alrick Mortreuil , Emmanuelle Berne, Jade Geropp se sont retrouvés sur la scène de l’Olympia pour une représentation inédite. Ils se produisaient sur cette scène mythique pour soutenir l’association ELA qui célébrait hier soir leurs 25 ans. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ELA, cette organisation (fondée en 1992) tente de soutenir au maximum les malades souffrant de leucodystrophies (maladies génétiques qui aboutissent à des scléroses cérébrales). Sur Instagram, Maxime Dereymez et Tonya Kinzinger ont partagé leur joie de se retrouver et de danser ensemble à cette occasion.

Celle qui a participé à la saison 5 de Danse avec les stars aux côtés de Maxime Dereymez a posté une émouvante photo de leur duo sur Instagram. En légende, on peut lire : "Hâte de retrouver mon Maxime Dereymez ce soir à l’Olympia pour danser au profit d’une association qui me tient autant à cœur @elaofficiel". La DalsFamilly a reçu de nombreux compliments et des messages de soutien de la part de leurs fans ! A noter que Sandrine Quetier et son groupe The Jokers étaient également présents lors de cet événement.





Quel bonheur de me retrouver sur une scène aussi mythique que l'Olympia... Un moment inoubliable! Love Tonya ❤️ #unforgettable #moments #stage #performer #chills #loveit Une publication partagée par Tonya KINZINGER (@kinzingertonya) le 22 Mai 2017 à 1h01 PDT









Hâte de retrouver mon @maxime_dereymez ce soir à l'Olympia pour danser au profit d'une cause qui me tient à cœur @elaofficielle Love Tonya ❤️ #ela #giveback #dance #friends #love 💋 Une publication partagée par Tonya KINZINGER (@kinzingertonya) le 21 Mai 2017 à 3h13 PDT





Quand tu te mets à penser à tous les grands Artistes qui sont montés sur cette scène mythique... 🙏 #olympia #paris @thejokers_fr @dpendanse #dpendanseleshow #goodvibes @elaofficielle Une publication partagée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 21 Mai 2017 à 13h28 PDT