Danse avec les stars - Découvrez Inès Vandamme, la nouvelle danseuse professionnelle

Pour cette nouvelle saison, la famille des danseurs professionnels va accueillir une nouvelle participante : Inès Vandamme, danseuse, chorégraphe et professeur.

Originaire de Saint-Pol-sur Mer, Inès, 27 ans, est une danseuse professionnelle multidisciplinaire qui a eu le virus de la danse dès l’âge de 5 ans grâce à sa mère, professeur de danse ! Plusieurs fois médaillée d’or, Inès répète sans cesse, participe et remporte de nombreux concours au côté de la compagnie Variation. À 18 ans, après avoir obtenu le baccalauréat, elle décide de quitter sa région natale pour rejoindre le Sud. Son objectif est d’y parfaire sa formation au centre international de danse de Cannes de 2010 à 2013. En parallèle, elle poursuit ses études et obtient une licence de lettres.

Danseuse, chorégraphe et professeur

Aujourd’hui, grâce à son métier qu’elle exerce avec passion, elle est amenée à se produire aux côtés de nombreux artistes internationaux comme Kylie Minogue, Alicia Keys, Shakira ou Pitbull et nationaux comme Johnny Hallyday ou M Pokora avec qui elle a fait la tournée « My WAY Tour » en 2017 pendant 10 mois. Depuis 2015, elle est également très impliquée dans le spectacle « Ohlala » en devenant successivement danseuse puis capitaine et enfin chorégraphe depuis 2018.

Avec quelle personnalité dansera Inès ?

Dernièrement, pendant 4 mois, elle a intégré la troupe du spectacle « Alors, on danse ? », la dernière création de Chris Marques, dans lequel toutes les danses sont mises à l’honneur : de la salsa en passant par la danse contemporaine. Perfectionniste et pétillante, Inès va bientôt danser sur le parquet de Danse avec les Stars, reste à savoir avec quelle personnalité !

