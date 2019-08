Danse avec les stars - Ladji Doucouré, le champion du monde est dans la course !

Le champion du monde Ladji Doucouré rejoint le casting officiel de "Danse avec les stars" sur TF1.

Considéré depuis ses plus jeunes années comme le prodige de l'athlétisme français, Ladji Doucouré est LE spécialiste du 110 mètres haies.

Déjà à 16 ans, il devient le premier champion du monde cadet de l'histoire. C'est d'ailleurs à partir de là que son surnom "l'Extraterrestre" lui est donné avec plus d'une quarantaine de records de France battus sur plusieurs épreuves. C'est en 2004, lors des Jeux Olympiques d’Athènes, que le DOUC, comme on le surnomme également, commence à se faire connaître du grand public notamment avec sa position de départ "tête relevée".



La consécration arrive en 2005 en remportant le titre de Champion du monde grâce à son fameux "cassé du renard", une technique de sprinter. Ladji Doucouré devient ainsi le deuxième athlète masculin français, après Stéphane Diagana, à détenir un titre de Champion du monde individuel en s’imposant en finale du 110 mètres haies. Lors de ces mêmes Championnats du monde, il remporte une deuxième médaille d'or à l'arrivée du Relais 4 × 100 mètres, une première pour l'athlétisme français.

Il s'illustre par ailleurs sur 60 mètres haies en devenant Champion d'Europe en salle en 2005 et 2009.



A présent, Ladji Doucouré s’investit toujours pour son sport de prédilection en étant chargé de mission pour la Direction Technique Nationale de la Fédération Française d’Athlétisme à l’INSEP. En parallèle, il est Co-Fondateur et Président de l’association HFT (High Frequency Team) qui organise l’événement Golden Blocks. Lors d’une tournée nationale dans les banlieues et zones reculées, des jeunes, de 8 à 16 ans, s’affrontent sur diverses épreuves d’athlétisme telle que l’épreuve phare du sprint sous forme de duel au milieu des quartiers.



En authentique passionné de sport, toujours assidu aux entraînements, Ladji Doucouré rentre dans une nouvelle compétition pour laquelle il est prêt à s’investir à 100%.

Danse avec les stars, La saison 10 bientôt sur TF1