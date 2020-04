Danse avec les stars - Revivez les finales de Shy’m, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Clément Rémiens et les autres

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir les prestations qui ont marqué l’histoire de Danse avec les stars sur TF1.

Saison 2 (2011) : Shy’m et Maxime Dereymez en finale face à Philippe Candeloro et Candice Pascal.

Saison 4 (2013) : Alizée et Grégoire Lyonnet en finale face à Brahim Zaibat et Katrina Patchett

Saison 5 (2014) : Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova en finale face à Nathalie Péchalat et Christophe Licata

Saison 6 (2015) : Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova en finale face à Priscilla Betti et Christophe Licata

Saison 7 (2016) : Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova en finale face à Camille Lou et Grégoire Lyonnet

Saison 8 (2017) : Agustin Galiana et Candice Pascal en finale face à Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova

Saison 9 (2018) : Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova en finale face à Iris Mittenaere et Anthony Colette

Saison 10 (2019) : Sami El Gueddari et Fauve Hautot en finale face à Ladji Doucouré et Inès Vandamme

MYTF1 vous propose également de (re)découvrir toutes les danses les plus iconiques des gagnants de Danse avec les stars. Le romantique freestyle d’Alizée et Grégoire sur le titre “One” de U2, le contemporain de Sami El Gueddari, Fauve Hautot et Pauline qui a fait pleurer les juges, l’hommage d’Emmanuel Moire à son frère à travers un foxtrot sur “Sois tranquille”, le freestyle de Shy’m et Maxime Dereymez sur “All by myself” de Céline Dion, l’inoubliable contemporain de Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova sur “Chandelier” de Sia, ou encore le bollywood renversant de Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova… Faites vous plaisir et redécouvrez ces moments qui ont marqué l’histoire de Danse avec les stars depuis près de 10 ans sur TF1.