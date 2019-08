Danse avec les stars - Sami El Gueddari : L'athlète handisport multimédaillé rejoint le casting

Loin des bassins, Sami El Gueddari se lance un nouveau défi en intégrant le casting de la prochaine saison de « Danse avec les stars» bientôt sur TF1.

Sportif accompli et passionné, Sami El Gueddari est un athlète handisport de haut niveau multimédaillé qui a participé aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. Issu d’une famille sportive, Sami a débuté la natation à l’âge de 5 ans malgré l’amputation inférieure de la jambe gauche. Grâce à sa devise de toujours « Nothing is real everything is possible», il va se constituer un palmarès impressionnant avec de nombreux records tout en poursuivant ses études qui lui permettront d’être titulaire d’un professorat de sport.



Avec son statut de jeune espoir, Sami El Gueddari a multiplié les titres au niveau national et international : Champion de France du 50 m et du 100 m nage libre en 2008, 2009 et 2010. Il a également remporté la 3ème place du 100 m nage libre lors des Jeux Méditerranéens en 2005 et la 3ème place du 50 m nage libre lors des Championnats d’Europe en 2009. Double finaliste aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 mais également finaliste lors des Jeux de Londres où il terminera à un souffle du podium sur le 50m nage libre. C’est en 2013 qu’il met fin à sa carrière dans les bassins sous les couleurs de l’équipe de France. Il détient encore les records de France handisport au sein de sa catégorie de handicap S9 sur le 50 m et 100m nage libre.



Aujourd’hui, Sami El Guedari est Directeur sportif de la natation handisport et responsable du parcours d’accession sportif au sein de la Fédération française handisport. En parallèle, il apporte ses connaissances du monde handisport en commentant différents événements sportifs comme les derniers Jeux Paralympiques d’été à Rio de Janeiro ainsi que les derniers Jeux Paralympiques d'hiver de PyeongChang.



Des grands bassins au parquet de Danse avec les stars, Sami El Gueddari souhaite montrer que le handicap n’est pas un obstacle à la performance et qu’il est prêt à relever le défi pour obtenir un nouveau trophée !



Danse avec les stars, La saison 10 bientôt sur TF1