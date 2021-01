Danse avec les stars 4 : Brahim Zaibat "Prêt à me lancer dans l'aventure"

Chorégraphe pour la comédie musicale Robin des bois, danseur sur la tournée d'autres artistes, Brahim Zaibat a l'étoffe d'un champion. Il a récemment créé sa marque de streetwear, Defend Paris, dont les bénéfices sont reversés à deux fondations défendant les droits de l'homme et de l'enfant. Lauréat de nombreux prix hip-hop, sa réputation n'est plus à faire. Un défi de taille attend ce Lyonnais de 28 ans qui espère bien apprivoiser la danse de salon. @BZaibat

Pourquoi avez-vous accepté de participer à Danse avec les stars ?

J'ai refusé plusieurs fois de participer à des émissions qui ne correspondaient pas à mes attentes. Danse avec les stars est un programme intéressant car il m'impose de relever un nouveau défi : la danse de couple. Cela devrait me permettre d'élargir ma palette de compétences artistiques. J'ai appris seul à maîtriser la danse de rue, sans avoir suivi de cours. Je suis désormais prêt à me lancer dans l'aventure.



Contrairement au hip-hop, la danse de salon se pratique avec un partenaire. Appréhendez-vous le travail en binôme ?

Pas vraiment. Même si toute ma vie j'ai dansé en solo, j'ai toujours travaillé en groupe. Me retrouver face à un danseur professionnel ne devrait donc pas perturber mes habitudes.



Vous préparez-vous pour l'émission ?

Je ne me prépare pas pour l'émission en particulier, je le fais pour moi. L'entraînement sportif faisant partie intégrante de mon quotidien, je pense être en bonne condition physique pour affronter la danse de couple. Mes atouts pour gagner ? Mon style explosif pour me démarquer des autres candidats.

Sa partenaire est... Katrina Patchett @katrinapatchett

Championne junior australienne, championne de France en danse sportive en catégorie standard, quart de finale aux Championnats du monde et d'Europe, double championne d'Australie, premier couple représentant la Slovénie et la France pour les Championnats du monde et d'Europe. Elle a remporté avec Matt Pokora la première saison de Danse avec les stars.