Danse avec les Stars 4 : les couples vont devoir danser... à trois !

Le retour d'une épreuve redoutée

Le retour d'une épreuve redoutée

Samedi 9 novembre, pour le prime 7 de Danse avec les Stars 4, les cinq candidats restants vont avoir à faire à une épreuve redoutable : en plus de leur désormais habituelle danse en duo, Brahim, Alizée, Laurent, Laëtitia et Keen'V vont devoir présenter une danse à trois, préparée toute cette semaine avec leur partenaire coutumier et un autre danseur professionnel. Ainsi, Laurent Ournac sera par exemple accompagné de Denitsa et Silvia Notargiacomo pour un jive qui s'annonce électrique !