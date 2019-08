Danse avec les Stars 4 : Finale - Alizée voudra encore étonner son monde !

C'est l'une des trois finalistes de Danse avec les Stars 4 avec Laëtitia Milot et Brahim Zaibat : Alizée peut ce samedi remporter la grande finale et devenir le quatrième vainqueur de cette aventure riche en surprises et en interprétations de haut-vol. La chanteuse corse en a d'ailleurs étonné plus d'un en réussissant un parcours quasi-parfait.

Au cours de l'aventure, Alizée s'est positionnée comme une des favorites de Danse avec les Stars 4. Au fil des émissions, elle a réussi à ensorceler son auditoire : va-t-elle réussir ce même tour de force samedi pour la grande finale face à Brahim et Laëtitia ? Retour sur le parcours envoutant de la chanteuse...

La lolita Alizée a bien grandi

Alizée fait un peu partie de la famille de tous les Français. Depuis son tube "Lolita" sorti en 2000, on a vu grandir Alizée, une Alizée devenue maman depuis, une Alizée qui est arrivée sur Danse avec les Stars avec beaucoup de motivation et d'envie. Elle la chanteuse avec une formation de danseuse, elle est venue dans cette aventure avec la ferme intention de prouver à sa petite fille qu'elle est une bonne danseuse. Et avec Grégoire Lyonnet, son partenaire, la chanteuse corse a très vite placé la barre très haut...

Alizée veut rester au top

Car depuis son entrée en lice dans cette compétition, Alizée n'a jamais failli, jamais. Premier prime, première 1ère place grâce à un cha cha des plus tonitruants. Jusqu'au prime 6, la chanteuse de 29 ans enchaîne les grandes prestations, et mise à part un tango un peu en-dessous (« seulement 57 points dont un 5 en note technique), elle frôle à chaque fois la perfection, étonnant émission après émission le public par ses performances hautes en couleurs et les juges par sa régularité.

Elle maîtrise les épreuves hors-catégorie

Une régularité qui lui permet de remporter les deux épreuves « hors-catégorie » que sont le relais samba lors du prime 5 et le marathon de la danse lors de la demi-finale. A chaque fois, elle se place au-dessus des autres, lui permettant de finir les émissions à la première place en passant devant Brahim Zaibat. Un Brahim Zaibat avec qui elle a d'ailleurs partagé le leadership durant toute l'aventure !

Gagner la finale pour sa petite fille

Aujourd'hui en finale après une épreuve du face-à-face remportée contre Keen'V en demi-finale, Alizée voudra tout faire pour remporter le trophée de meilleure danseuse cette saison 4 de DALS. Mais face à elle, l'ancienne protégée de Mylène Farmer aura deux adversaires d'un très haut niveau : la pétillante comédienne Laëtitia Milot accompagnée de Christophe Licata et le breakdancer Brahim Zaibat et sa partenaire Katrina Patchett. Pour cela, elle comptera bien sûr sur Grégoire Lyonnet, qui n'avait jusque-là jamais disputé la finale de Danse avec les Stars au contraire de Christophe et Katrina, sur le soutien infaillible de sa fille, pour qui elle a voulu se surpasser durant toute cette aventure, mais aussi et surtout sur celui de ses nombreux fans, car ce sont leurs votes qui feront peut-être d'Alizée le grand vainqueur de DAnse avec les Stars 4 !



La finale de Danse avec les Stars 4 se déroulera ce samedi 23 novembre dès 20h50 en direct sur TF1 : Alizée réussira-t-elle encore une fois à étonner son auditoire jusqu'à prouver aux juges et au public qu'elle est bel et bien la meilleure star de cette saison 4 de DALS.