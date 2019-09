Danse avec les Stars 4 - Finale : Brahim Zaibat veut atteindre la perfection

Ce samedi 23 novembre se jouera la grande finale de Danse avec les Stars 4. Trois candidats peuvent remporter le titre : Alizée, Laëtitia Milot et Brahim Zaibat. Focus sur le breakdancer, jamais avare d'efforts avec sa partenaire Katrina Patchett pour atteindre la perfection.

Brahim Zaibat ne s'arrête jamais de travailler. Avec Katrina Patchett, sa partenaire dans cette aventure DALS4, Brahim enchaîne les séances pour présenter aux juges le meilleur de lui-même. Portrait d'un perfectionniste jamais satisfait...

Multiple champion du monde de breakdance

Au début de l'aventure Danse avec les Stars 4, beaucoup se sont posé cette question : mais qui est donc Brahim Zaibat ? La réponse est pourtant simple : triple champion du monde de breakdance, Brahim un chorégraphe reconnu, consultant pour la comédie musicale « Robin des Bois » et danseur pour plusieurs tournées de la chanteuse Madonna, qu'il côtoie par ailleurs au quotidien. Et à tous ceux qui se sont dit qu'un breakdancer n'avait pas sa place dans DALS à cause de compétences de danse trop poussées, ils se trompaient : la danse de salon demande des qualités totalement différentes et il n'était pas dit que Brahim s'adapte facilement à ce type de danse.

Une entrée en matière plus que prometteuse

Pour le premier prime de cette quatrième saison de Danse avec les Stars, Brahim Zaibat se savait attendu. Attendu car sa présence dans le show portait à débat, attendu parce qu'on le sait très bon danseur. Et dès l'entame de l'aventure, Brahim a séduit son monde : deuxième du prime 1, 1er du prime 2 grâce à une performance époustouflante sur « Papaoutai » de Stromae, le breakdancer montre de très belles capacités d'adaptation et une relation plus qu'intéressante avec sa partenaire Katrina Patchett. Mais sa performance manquée lors du prime 3 l'a forcé à toujours travailler, à ne pas se reposer sur ses lauriers...

Au top sur les dernières émissions

Depuis ce troisième prime manqué, Brahim n'a pas cessé de se perfectionner grâce à l'excellente Katrina Patchett. Cette dernière, qui a appris avec le temps à connaître son partenaire, n'hésite désormais plus à lui donner des chorégraphies difficiles afin d'impressionner à chaque fois un peu plus les juges. Ch cha cha, danse contemporaine, samba, quickstep, fusion entre paso doble et jive, en duo, en trio : Brahim a passé avec brio chacune de ses épreuves, pour terminer trois fois sur cinq sur la plus haute marche du podium. Concernant les deux autres primes, il a terminé second... à chaque fois après avoir « perdu » les épreuves supplémentaires (relais samba, marathon de la danse) à chaque fois remportées par Alizée. Autant dire que Brahim frôle la perfection depuis son passage au travers lors du prime 3 !

En finale pour la remporter

Lors des quarts de finale, Brahim a eu à préparer une épreuve à la hauteur de ses attentes : dans l'épreuve du miroir, aux côtés d'un couple de professionnel que lui et Katrina devaient imiter à la perfection, Brahim n'a pas déçu, mimant à la quasi-perfection les gestes et pas du duo composé de Denitsa Ikonomova et Guillaume. Et les juges ne s'y sont pas trompés, lui donnant une note de 75 points, dont trois 10 et cinq 9 ! Aujourd'hui finaliste, Brahim devra encore une fois être « Brahimissime » comme l'a si bien dit Jean-Marc Généreux, face aux deux autres finalistes Alizée et Laëtitia Milot, ses plus proches concurrentes quand on fait la moyenne des onze notes reçus depuis le début de l'aventure (hors épreuves spéciales). Mais au final, c'est bien le public via ses votes qui prendra la décision, en accord ou pas avec les juges, d'attribuer le titre de grand vainqueur de DALS4 à Brahim Zaibat, à Alizée ou à Laëtitia Milot !



La finale de Danse avec les Stars 4, c'est ce samedi 23 novembre dès 20h50 en direct sur TF1 : l'occasion pour Brahim Zaibat d'atteindre la note parfaite ?