Danse avec les Stars 4 : Laury Thilleman la rescapée !

Par deux fois samedi soir, Laury Thilleman a été sauvée par le public de Danse avec les Stars : d'abord en début d'émission face à Damien Sargue, puis en clôture opposée à Titoff. A chaque fois, elle est sortie vainqueur de son face-à-face.

C'est une rescapée, véritablement : en étant deux fois sauvée par le public samedi soir, Laury Thilleman peut continuer l'aventure Danse avec les Stars pour un cinquième prime.

Premier face-à-face gagné face à Damien Sargue

Lors du prime du samedi 12 octobre, deux candidats se sont retrouvés en sursis à l'issue de leur troisième passage devant les juges. Il s'agissait de Laury Thilleman et de Damien Sargue. Mais à cause d'un bug informatique, il a été impossible de les départager ce soir-là. Résultat : l'élimination d'un de ces deux candidats a été reportée à la semaine d'après. La semaine est passée, les candidats ont retravaillé leur chorégraphie, et c'est en début d'émission que Damien et Laury se sont affrontés. Le public n'a eu que quelques minutes pour voter, et finalement, il a choisi à hauteur de 59% de garder Laury Thilleman. Un soulagement pour celle qui allait danser un quickstep quelques dizaines de minutes plus tard.

Second face-à-face, cette fois-ci contre Titoff

Le quickstep dansé sur la bande originale du film Gatsby le Magnifique été plutôt réussi puisque la journaliste sportif et ex-miss France a cumulé un total de 63 points, soit la troisième meilleure performance de la soirée à égalité avec la chanteuse Tal. A noter la figure imposée plutôt originale qu'a dû réaliser Laury : des pas de danse celtique ! Bien aidée par la troupe de Irish Celtic (un spectacle ponctué de chansons de légendes et de danses traditionnelles irlandaises, en tournée dans toute la France à partir du 26 octobre), la grande Laury n'a pas failli à sa mission, la synchronisation avec la troupe de Irish Celtic étant plutôt bonne ! Mais la comptabilisation des votes du public n'a pas joué en sa faveur, et pour la seconde semaine consécutive, elle doit repasser par la case face-à-face, cette fois-ci face à l'humoriste Titoff.

Aucun droit à l'erreur pour Laury

Et décidément, il était écrit que rien ne pouvait arriver à Laury ce samedi soir : le public a voté en sa faveur (61% des votes), elle peut donc continuer l'aventure DALS ! Mais elle va devoir travailler d'arrache-pied si elle veut continuer semaine après semaine cette compétition : sachant qu'elle possède un pool de fans moins garni que les chanteurs Keen'V, Tal ou Alizée, ou encore les comédiens Laurent Ournac et Laëtitia Milot, ses prestations devront être parfaites afin de s'éviter un passage régulier dans l'épreuve du face-à-face...



Continuez à suivre les performances de Laury Thilleman, mais aussi des sept autres candidats de Danse avec les Stars 4, chaque samedi dès 20h50 en direct sur TF1 !