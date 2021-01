Danse avec les Stars 5 - TF1 REPLAY : Revivez la soirée du samedi 15 novembre 2014 et l'élimination de Tonya Kinzinger

Place à Danse avec les Stars 5 ce samedi 15 novembre 2014 avec le quart de finale en direct sur TF1 : cinq couples étaient encore en compétition et visaient tous un des quatre billets pour la demi-finale mis en jeu. Dès maintenant sur MYTF1, revivez cette soirée en replay vidéo pour tout savoir et ne rien manquer !

Qui s'est qualifié pour la demi-finale de cette saison 5 de haut vol de Danse avec les Stars 5 à l'issue de la soirée du samedi 15 novembre 2014 placée sous le thème des « Chansons inavouables » ?

>>> REPLAY : REVOIR TOUTES LES PRESTATIONS DE LA SOIREE EN STREAMING VIDEO SUR MYTF1 <<<



23h35 : Les quatre demi-finalistes sont connus

Tonya Kinzinger éliminée, il ne reste plus que quatre stars en compétition dorénavant dans Danse avec les Stars 5 : il s'agit de Nathalie Péchalat, et de trois mecs à savoir rayane Bensetti, Brian Joubert et Miguel Angel Muñoz. Rendez-vous donc le samedi 22 novembre prochain pour suivre la demi-finale de cette belle saison 5 de Danse avec les Stars !

23h30 : Tonya Kinzinger est éliminée !

Le verdict est tombé : Nathalie est appelée en premier et est donc qualifiée pour la demi-finale, bientôt rejointe par son ami Brian Joubert et Rayane Bensetti. Et entre Tonya Kinzinger et Miguel Angel Muñoz, qui le public a-t-il décidé de stopper l'aventure dans Danse avec les Stars 5 ? Malheureusement, c'est finalement Tonya Kinzinger qui est éliminée...

23h25 : Shy'm fait monter la température avec « Effet de serre »

Evénement sur la piste de DALS avec Shy'm qui revient pour chanter « Effet de serre », extrait de son nouvel album. Comme à son habitude, celle qui a remporté la saison 2 de Danse avec les Stars a fait monter la température et ce n'est pas pour déplaire aux nombreux hommes présents dans le public...





23h22 : Une danse contemporaine pour Miguel Angel Muénoz et Fauve Hautot

Pour clore cette soirée, place à la seconde danse de Miguel Angel Muénoz, et il s'agit d'une danse contemporaine, la favorite de Fauve. Qu'en ont pensé les juges ? Chris a vu une interprétation parfaite mais une technique déficiente, M Pokora est d'accord avec Chris, tandis que Jean-Marc et Pietra l'histoire n'a pas été expliquée de la meilleure des manières. Les notes ? 59 points dont 33 en artistique.

> REVOIR LA VIDEO DE CETTE DANSE

>> Pour soutenir Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot, envoyez 5 au 72500 ou appelez le 3940 Pour clore cette soirée, place à la seconde danse de Miguel Angel Muénoz, et il s'agit d'une danse contemporaine, la favorite de Fauve. Qu'en ont pensé les juges ? Chris a vu une interprétation parfaite mais une technique déficiente, M Pokora est d'accord avec Chris, tandis que Jean-Marc et Pietra l'histoire n'a pas été expliquée de la meilleure des manières. Les notes ? 59 points dont 33 en artistique.> REVOIR LA VIDEO DE CETTE DANSE>> Pour soutenir Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot, envoyez 5 au 72500 ou appelez le 3940

23h00 : Le grand retour de M Pokora sur la piste de DALS !

Sur « Stay with me » de Sam Smith, M Pokora a effectué son grand retour sur la piste de Danse avec les Stars, dont il avait remporté la première saison avec Katrina Patchett. Cette danse avec l'Australienne a été des plus belles : un réel plaisir de revoir notre juge adoré revenir sur la piste !

A VOIR AUSSI > Revoir en vidéo la danse de M Pokora et Katrina Patchett



22h56 : Un tango argentin pour Brian Joubert et Katrina Patchett

Il est de retour sur un tango argentin : avec Katrina Patchett, Brian Joubert a-t-il réussi le pari du fier argentin ? Selon Jean-Marc, c'est comme ça que l'on danse un tango argentin, Pietra a vu une danse formidable, Matt veut revoir Brian en demi-finale, Chris rejoint ses amis juges. Côté notes, Brian Joubert confirme avec 72 points dont deux dix artistiques de Pietra et Matt !

> REVOIR CETTE DANSE EN VIDEO

>> Pour soutenir Brian Joubert et Katrina Patchett, envoyez 4 au 72500 ou appelez le 3940

22h47 : Un jive pour Tonya Kinzinger et Maxime Dereymez

Pour sa deuxième danse de la soirée, difficile épreuve pour Tonya Kinzinger : la grande actrice se voit offrir un jive par Maxime Dereymez. Saura-t-elle bondir comme l'attendent les juges ? Chris a dit oui, Oui, OUI ! C'est un défi réussi avec brio par Tonya pour Matt Pokora, Pietra note une grosse énergie et une belle maîtrise, Jean-Marc a lui crié « J'achète » ! Les notes ? C'est 73 points dont 37 unités artistiques.

> REPLAY : Voir cette danse en vidéo

>> Pour soutenir Tonya Kinzinger et Maxime Dereymez, envoyez 3 au 72500 ou appelez le 3940

22h28 : Une salsa pour Nathalie Péchalat et Christophe Licata

Au tour de la patineuse de revenir sur la piste de DALS avec une salsa venue tout droit de La Havane. Nathalie Péchalat a-t-elle réussi à égaler son beau score de la première danse ? Jean-Marc a chanté pour montrer sa validation, Pietra note une Nathalie sensuelle comme jamais, le spécialiste Chris a trouvé ça très bien, tandis que Matt a vu une très, très grosse prestation. Côté notes, c'est 71 points dont 37 en artistique !

> REVOIR EN VIDEO

>> Pour soutenir Nathalie Péchalat et Christophe Licata, envoyez 2 au 72500 ou appelez le 3940

22h20 : Un chacha pour Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova

Deuxième passage déjà pour le beau Rayane Bensetti. Et pour ce retour sur la piste de DALS, avec Denitsa ils ont dansé un chacha sur « Blurred lines » de Robin Thicke. Leur danse a-t-elle marqué les esprits comme l'a fait le clip de ce tube ? Pour Matt et Pietra c'était un beau premier chacha, pas pour Chris qui a vu une danse proche de la catastrophe. Pour Jean-Marc, c'est oui pour l'artistique, moins pour la technique... Coté notes, le comédien récolte 59 points dont 34 unités artistiques.

> REVOIR CETTE DANSE EN VIDEO SUR MYTF1

>> Pour soutenir Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, envoyez 1 au 72500 ou appelez le 3940

22h09 : Une valse pour Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot

Il s'est toujours vu en héros, ce soir Fauve le lui permet : sur « Hero » de Mariah Carey, Miguel Angel Muñoz a dansé une valse. Meilleure que celle de Brian selon les juges ? Chris a vu un Miguel élégant comme jamais, Matt aime l'osmose dans ce couple, Jean-Marc et Pietra ont vu des problèmes de rythme. Miguel cumule 60 points dont 31 unités artistiques.

> REVOIR CETTE DANSE EN VIDEO

>> Pour soutenir Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot, envoyez 5 au 72500 ou appelez le 3940

21h58 : Une valse pour Brian Joubert et Katrina Patchett

Elle a tranché : sur « Laisse-moi t'aimer » de Mike Brant, Brian Joubert dansera une valse ! Avec Katrina Patchett, a-t-il réussi à tourner assez fort pour impressionner les juges ? Pietra voulait plus de modernité, Jean-Marc a « kiffé grave », Chris a apprécié l'intensité de cette danse, Matt lui vu une très, très jolie danse. Côté notes, c'est 64 points, dont 33 unités techniques !

> REVOIR CETTE DANSE

>> Pour soutenir Brian Joubert et Katrina Patchett, envoyez 4 au 72500 ou appelez le 3940

21h50 : Un paso doble pour Tonya Kinzinger et Maxime Dereymez

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, sur « La salsa du démon », la chanson inavouable de Tonya Kinzinger, Maxime Dereymez son partenaire a choisi... un paso doble ! Pour une prestation démoniaque ? Une prestation solide techniquement pour Matt, Jean-Marc a vu un beau paso doble mais a noté tout de même quelques fautes techniques, c'est un grand bravo pour Pietra, Chris a lui noté une danse très difficile pas exécutée de la meilleure des manières... Pour cette danse, Tonya récolte 63 points dont 35 unités artistiques.

> REVOIR CETTE DANSE EN VIDEO

>> Pour soutenir Tonya Kinzinger et Maxime Dereymez, envoyez 3 au 72500 ou appelez le 3940

21h28 : Un american smooth pour Nathalie Péchalat et Christophe Licata

Elle a choisi « Reality », tiré de La Boum : Nathalie Péchalat n'a honte de rien, et Christophe Licata a donc prévu pour elle un american smooth : cette dernière danse a-t-elle fait rêver les juges ? Chris et Pietra les ont trouvés merveilleux et magnifiques, Jean-Marc a vu une technique parfaite, Matt voit lui désormais une vraie danseuse en Nathalie. Les notes ? Un superbe total de 69 points dont 35 artistiques.

> REVOIR CETTE DANSE EN VIDEO

>> Pour soutenir Nathalie Péchalat et Christophe Licata, envoyez 2 au 72500 ou appelez le 3940

21h18 : Un quickstep pour Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova

Il a choisi la chanson du génie tirée du dessin animé Aladdin, elle a choisi pour ce titre un quickstep : Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont performé en duo sur cette chanson mythique sur une danse rapide. Le comédien a-t-il convaincu les juges ?



Il a choisi la chanson du génie tirée du dessin animé Aladdin, elle a choisi pour ce titre un quickstep : Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont performé en duo sur cette chanson mythique sur une danse rapide. Le comédien a-t-il convaincu les juges ? Jean-Marc Généreux a voyagé avec eux sur leur tapis volant, M Pokora a trouvé leur performance très fraiche, pour Pietra c'était canon, et Chris Marques a vu de l'amélioration par rapport à la semaine précédente. Côté notes, c'est 63 points dont 34 artistiques.

20h20 : Shy'm de retour sur Danse avec les Stars !

Elle avait gagné la saison 2 de Danse avec les Stars avant d'en devenir l'un des juges lors des saisons 3 et 4, et elle est de retour ce samedi 15 novembre 2014 sur la piste de DALS pour interpréter son nouveau tube : Sh'ym, la belle, la grande Shy'm, est de retour ce soir et viendra chanter en direct un titre tiré de son nouvel album « Solitaire », dans les bacs le 24 novembre prochain mais disponible dès maintenant en pré-commande sur Internet !



20h10 : Cinq couples pour quatre places...

Après huit semaines dans cette saison 5 de Danse avec les Stars, ils ne sont plus que cinq couples à pouvoir filer droit vers la demi-finale prévue la semaine prochaine et qui fera se rencontrer quatre couples seulement. Outre les deux stars féminines Tonya Kinzinger et Nathalie Péchalat accompagnées de Maxime Dereymez et Christophe Licata, on retrouve trois beaux gosses : Rayane Bensetti avec Denitsa Ikonomova, Brian Joubert et Katrina Patchett, et enfin Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot.

20h00 : H-1 avant le quart de finale de Danse avec les Stars 5 !



C'est parti, la soirée Danse avec les Stars 5 de ce samedi 15 novembre 2014 peut se lancer : dans un peu moins d'une heure, Sandrine Quétier et Vincent Cerutti feront débuter cette soirée que nos stars ont préparée comme jamais, au son de leurs « Chansons inavouables ». On sait déjà par exemple, que Nathalie Péchalat dansera sur « Reality » de Richard Sanderson, le titre-phare de la bande originale du film La Boum avec Sophie Marceau ! Mais d'autres surprises vous attendent : restez connectés sur MYTF1 !