Danse avec les Stars 5 - TF1 Replay : Revivez la soirée du samedi 22 novembre sur MyTF1

Place à Danse avec les Stars 5 ce samedi 22 novembre 2014 avec la demi-finale en direct sur TF1 : quatre couples sont encore en compétition et visent tous un des trois billets mis en jeu pour la finale.

Qui se qualifiera pour la finale de Danse avec les Stars 5 à l'issue de la soirée du samedi 22 novembre 2014, placée sous le thème des danses en trio ?



23h30 : Les trois finalistes sont connus

Miguel Angel Muñoz éliminé, il ne reste plus que trois stars en compétition dans Danse avec les Stars 5 : il s'agit de Nathalie Péchalat, de Rayane Bensetti et enfin de Brian Joubert. Rendez-vous donc le samedi 29 novembre prochain pour suivre la grande finale de cette belle saison 5 de Danse avec les Stars ! Voilà, c'est fini pour cette belle soirée avec de une très belle demi-finale. A bientôt pour la grande finale !

23h22 : C'est fini pour Miguel Angel Muñoz

Le public a tranché : entre Miguel Angel Muñoz et Brian Joubert, il a décidé de stopper l'aventure de MAM ! Brian est sauvé avec 55% des votes contre 45% pour Miguelito. Le beau madrilène peut être fier de lui : il s'arrête aux portes de la finale mais il a toujours tout donné, et clairement, il va nous manquer.

23h18 : Corneille et Tal chantent « Cheek to Cheek »

Corneille et Tal, un duo plein de charme et d'élégance viennent d'interpréter « Cheek to cheek », extrait de l'album « Forever gentemen vol. 2 ». Pendant qu'ils chantaient, Christian, Denitsa, Guillaume, Katrina, Christophe et Candice dansaient sur la piste.



23h15 : Rayane/Denitsa et Nathalie/Christophe en finale !

Rayane et Denitsa sont les premiers qualifiés pour la finale. Ils sont rejoints par Nathalie Péchalat et Christophe Licata. Les deux couples en danger sont Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot et Brian Joubert et Katrina Patchett. Mais rien n'est fini pour eux, les votes pourraient tout faire changer...

22h49 : Un foxtrot pour Brian Joubert et Katrina Patchett

Sur le tube langoureux et envoutant « Feel » de Robbie Williams, Brian a effectué son deuxième passage de la soirée. Les jurés ont été séduits par sa prestation. Jean-Marc a qualifié Brian de « gand danseur ». Matt a souligné le fait que Brian avait été très appliqué techniquement. Seul bémol avec Chris qui trouve que Brian passe « du sublime au moyen ». Pour son foxtrot, Brian a obtenu la note de 67 (35 en artistique, 32 en technique). Après ses deux danses, sa note cumulée est de 136.

22h40 : Un jive pour Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot

MAM est de retour sur un tube inoubliable : « Maniac » de Flashdance. Si les jurés ont apprécié l'interprétation du couple, ils ont été plus réservés sur le plan technique. Chris a relevé quelques erreurs et Piétra des « cafouillages ». Résultat un petit 28 en technique pour un 34 en artistique soit une note cumulée de 62. Après ses deux passages, le bilan comptable de Miguel Angel est de 129.

22h17 : Un cha-cha-cha pour Nathalie Péchalat et Christophe Licata

Pour son deuxième passage, Nathalie et Christophe ont dansé sur une reprise des Enfoirés : « Le temps qui court ». Et le jury a été emballé ! Pour Chris, c'était une « chorégraphie d'une compétition professionnelle ». Matt a mis en avant les beaux portés du couple et attribué deux 10 à nos candidats ! Pour sa deuxième prestation, Nathalie a obtenu une note de 75 (38 pour l'artistique, 37 pour la technique). Au final, sa note sur ses deux danses est de 148.

22h15 : Brahim Zaibat de retour dans DALS

L'ancien candidat de Danse avec les Stars est venu présenter son spectacle : Rock it all tour. Avec sa troupe, Brahim Zaibat a offert au public un rumba et une danse contemporaine.

22h05 : Une salsa pour Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova

Rayane veut impressionner le jury sur le plan technique et s'attaque à la salsa, la spécialité de Chris Marques, triple champion du monde de la discipline. Sur le rythme de Mambo 5 de Lou Bega. Verdict de Chris : Rayane a dégagé une « bonne ambiance » et a fait un « bon boulot » sur le plan technique. Pour Jean-Marc, Rayane était même une « torche humaine ». Résultat, Rayane obtient un 36 en artistique et un 32 en technique soit un total de 68. Au terme de ses deux passages, sa note totale est de 141.

21h55 : Un paso doble pour Brian Joubert, Katrina Patchett et Silvia Notargiacomo

Dernier trio à faire son apparition : celui de Brian Joubert sur le titre « Party Rock Anthem » de LMFAO. Le jury a été époustouflé sur le plan technique ! Pour Jean-Marc, c'était « Topissime, Brianissime ». Chris a loué la technique de Brian et lui a attribué un 9 dans de domine. Au final, Brian obtient une note de 69 (34 en artistique, 35 en technique).

21h46 : Une rumba pour Miguel Angel Muñoz, Fauve Hautot et Candice Pascal

Y'a de la rumba dans l'air ! Sur le titre « Crazy in love », MAM a réalisé une belle prestation sur le plan artistique : pour Jean-Marc, c'était « So caliente » et pour Matt, c'était la « perfection ». Du coup, Matt a attribué un 10 à Miguel Angel. Toutefois, le jury était plus mesuré sur le plan technique, à l'image de Piétra, qui a vu un « manque de matière chorégraphique ». Sa note totale est de 67 avec un bon 37 en artistique mais seulement 30 en technique.

21h22 : Un jive pour Nathalie Péchalat, Christophe Licata et Christian Millette

Au tour de Nathalie Péchalat de faire son trio. Le tout, sur une musique qu'elle adore : Gabrielle de Johnny Hallyday. Nathalie Péchalat a enflammé le public ainsi que nos jurés. Pour Matt et Piétra, le « pari est gagné » ! Pour Chris, c'est une « performance incroyable ». En fin, pour Jean-Marc, c'était un « trio de haut niveau ». Comme pour Rayane, Nathalie Péchalat obtient la note totale de 73 : 36 en artistique et 37 en technique (dont un 10 de Matt).

21h11 : Un tango pour Rayane Bensetti, Denitsa Ikonomova et Luize Darzniece

Premier trio de la soirée et c'est Rayane qui ouvre le bal. Sur la musique de Roxanne version Moulin Rouge, Rayane devait se rattraper après ses mauvaises prestations la semaine dernière. A-t-il convaincu le jury ? Oui ! Jean-Marc Généreux a vu un « trio de choc », Chris a eu des « frissons » et Matt a déclaré qu'on avait retrouvé un « très grand Rayane ». Pour Piétra, c'était « énorme » et lui a attribué deux 10 ! Sa note totale est de 73 : 38 en artistique et 35 en technique.

21h03 : Que la demi-finale de Danse avec les Stars 5 commence !

C'est parti, la soirée est lancée ! Ce soir, un couple sera éliminé aux portes de la finale : lequel sera-t-il ? Les juges jugeront, mais ils ne seront pas les seuls car vous aussi aurez votre mot à dire durant toute la soirée ! N'hésitez pas et soutenez votre star favorite afin de la pousser vers la finale !

20h30 : Au programme de votre soirée...

Cette demi-finale comporte une thématique : danser en trio. Nathalie Péchalat et Christophe Licata seront rejoints par Christian Millette pour un jive. Miguel Angel Muñoz et Fauve Hautot danseront avec Candice Pascal sur une rumba. Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova seront accompagnés de Luize Darzniece pour un tango. Enfin, Brian Joubert et Katrina Patchett effectueront un Paso Doble en compagnie de Silvia Notargiacomo.

20h20 : Corneille, Tal et Brahim Zaibat de retour dans Danse avec les Stars !

Les anciens sont de retour ! Récemment éliminé de l'aventure de Danse avec les Stars 5, Corneille viendra interpréter le titre « Cheek to ckeek », extrait de l'album « Forever Gentlemen vol. 2 ». Il chantera en duo avec Tal, candidate lors de la saison 4 de Danse avec les Stars.

Autre retour, celui Brahim Zaibat, finaliste de la saison 4 avec Katrina Patchett. Il viendra présenter un extrait de son spectacle de danse : le Rock it all tour.

20h10 : Quatre couples pour trois places en finale

Après neuf semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre couples à participer à cette demi-finale. Nathalie Péchalat est la dernière candidate chez les filles. Mais avec son partenaire, Christophe Licata, elle occupe la tête du classement depuis plusieurs semaines. Face à elle, les trois beaux gosses : Rayane Bensetti (avec Denitsa Ikonomova), Brian Joubert (avec Katrina Patchett) et enfin, Miguel Angel Muñoz (avec Fauve Hautot).

20h00 : H-1 avant la demi-finale de Danse avec les Stars 5 !

La soirée Danse avec les Stars 5 de ce samedi 22 novembre 2014 va bientôt débuter : dans un peu moins d'une heure, Sandrine Quétier et Vincent Cerutti lanceront cette demi-finale. Au programme pour nos stars, un nouveau défi à relever : danser en trio. On sait déjà par exemple, que Nathalie Péchalat et Christophe Licata seront rejoints par Christian Millette ! D'autres surprises vous attendent : restez connectés sur MYTF1 !