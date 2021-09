Danse avec les Stars 5 - VIDEO : Tonya Kinzinger, magnifique pour son entrée dans DALS 5

Tonya Kinzinger a ouvert le bal... et quelle ouverture ! Avec Maxime Dereymez sur une rumba, la comédienne franco-américaine Tonya Kinzinger a frappé très fort très vite, grimpant au top du premier classement de la saison 5 de Danse avec les Stars !

Qui est le premier leader de Danse avec les Stars 5 ? La réponse, nous vous la donnons en mille : la plus française des comédiennes américaines Tonya Kinzinger a frappé fort tout de suite !

Tonya ouvre la saison 5 de Danse avec les Stars

Ce n'est jamais facile de lancer une soirée, qui plus est en direct, qui plus est devant des millions de téléspectateurs, mais Tonya Kinzinger a réussi son entrée. Seule d'abord, sur une chaise au milieu de piste de DALS, la belle Franco-Américaine a joué de beauté, de sensualité été de grâce pour nous séduire. La suite, on la connaît : une franche réussite avec un Maxime Dereymez fidèle à lui-même, à savoir excellent !

Une rumba réussie pour commencer

Avec Maxime, Tonya Kinzinger a dansé une rumba : une danse difficile mais que la comédienne a su maîtriser et apprivoiser pour nous offrir un grand, très grand spectacle. La chanson choisie, le Drunk in love » de Beyonce, nous a transportés, la rumba de Tonya et Maxime nous a conquis, tout simplement. Pour une première, ils ont montré de très grandes capacités, et on attend de voir la suite avec impatience.

Nathalie Péchalat, Brian Joubert et Rayane Bensetti à l'affût

Mais si Tonya a cartonné pour sa première, trois autres stars ont aussi réussi leur entrée, à commencer par les deux champions de patinage artistique que sont Nathalie Péchalat et Brian Joubert. Sur des danses contemporaines, ils ont montré de belles compétences aussi bien techniques que physiques, et la suite sera à suivre, véritablement. ? Rayane Bensetti a lui joué un jive du tonnerre avec la toujours aussi souriante Denitsa Ikonomova, et tout deux nous ont offert un grand moment de plaisir !



C'est donc Tonya Kinzinger qui, selon les juges, a joué la plus belle partition de la première soirée de Danse avec les Stars sur sa rumba avec Maxime Dereymez. La suite ? C'est samedi prochain, le 4 octobre, à 20h55 toujours en direct sur TF1 !