Danse avec les Stars 5 - VIDEO : Un tango pour Miguel Angel Munõz et Fauve Hautot !

C'était une information classée "confidentiel" jusqu'à aujourd'hui et sa révélation par MYTF1 : le beau Miguel Angel Munõz et la magnifique Fauve Hautot danseront un tango torride pour leur première dans Danse avec les Stars 5, prévue le samedi 27 septembre dès 20h55 en direct sur TF1 !

Miguel Angel Munõz, de surprise en surprise !

Il ne savait rien de son aventure dans Danse avec les Stars 5 : en quelques secondes, il en a appris un peu plus, beaucoup plus même ! D'abord, le torride Espagnol a vu entrer la belle Fauve Hautot : il sait désormais avec qui il dansera durant toute la saison 5 de Danse avec les Stars. Puis, Fauve lui révèle que leur première danse ensemble, celle pour laquelle ils vont s'entraîner lors des trois prochaines semaines, sera un tango !

Fauve à l'heure hispanique

Heureuses surprises donc pour Miguel Angel Munõz, qui se lance dans une aventure unique pour lui : d'abord car il ne parlait pas français il y a trois mois de cela ! Ensuite, car il n'est pas un grand danseur selon lui, ce malgré les heures de tournages sur la série Un, Dos, Tres. Enfin, car il va danser avec Fauve Hautot, l'une des danseuses les plus emblématiques de DALS, l'une des meilleures spécialistes des danses latines en France !

RDV le samedi 27 septembre !

Et c'est donc un tango que Miguel Angel Munõz et Fauve danseront lors de la première de Danse avec les Stars 5 : pour voir les résultats de leurs semaines d'entraînement acharné (mais aussi celui des dix autres couples), il vous faudra être patient et attendre avec impatience l'émission inaugurale de la saison 5 de DALS, prévue le samedi 27 septembre 2014 dès 20h55 en direct sur TF1 !