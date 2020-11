Danse avec les Stars 5 - VIDEOS : Les dernières répétitions des stars avant la finale

La pression monte, monte, monte pour nos trois stars en finale de Danse avec les Stars 5 : en exclusivité sur MYTF1, suivez les derniers moments d'entraînements et de préparation de Rayane Bensetti, Brian Joubert et Nathalie Péchalat avant leurs prestations finales ce samedi 29 novembre 2014 dès 20h55 en direct sur TF1 !

Les trois dernières stars en lice dans Danse avec les Stars 5 vous donnent rendez-vous ce samedi 29 novembre 2014 sur TF1 pour la grande finale !

Pour Brian Joubert, le travail a payé

Avant le début de l'aventure Danse avec les Sars 5 le samedi 27 septembre dernier, peu auraient misé ne serait-ce qu'une pièce sur une victoire finale de Brian Joubert. Et pourtant, le voici en finale, et il le doit en grande partie à sa capacité à travailler fort, très fort, une compétence acquise sur la glace lors d'une carrière qui l'a mené sur le tout du monde, mais aussi à Katrina Patchett, sa si belle partenaire de danse. Alors, pour la remercier, il veut tout donner et lui offrir la victoire finale ce samedi 29 novembre 2014.



Nathalie Péchalat, la pression est sur elle

Après neuf semaines de compétition intense sur la piste de Danse avec les Stars 5, Nathalie Péchalat a connu un petit coup de moins bien moral en début de semaine. Peut-être sont-ce les faits d'avoir fini ces dernières semaines en leader et d'être étiquetée favorite de la finale qui l'ont fatiguée... Dans tous les cas, son partenaire Christophe Licata a trouvé le moyen de rebooster sa belle patineuse en l'emmenant... dans une patinoire, sa maison comme Nathalie aime appeler cet endroit où elle a glissé, tourné, encore et toujours durant 23 longues années !



Avec Rayane Bensetti, Denitsa en a vu de toutes les couleurs !

Il est jeune, il est beau, il est bon, je vous présente le fameux Rayane Bensetti. Si beaucoup de filles rêvent de partager une danse avec ce beau gosse, sachez avant tout que pour sa partenaire Denitsa Ikonomova, tout n'a pas été rose... Durant neuf semaines de travail et d'entraînements intensifs Rayane en a fait voir de toutes les couleurs à sa partenaire. Pais rassurez-vous : la belle Denitsa va bien, très bien même, et elle continue à l'heure qu'il à faire travailler Rayane Bensetti d'arrache-pied afin qu'il lui rapporte son premier trophée dans Danse avec les Stars !



Rayane Bensetti, Brian Joubert, Nathalie Péchalat, mais aussi leurs partenaire danse ainsi que les juges et les maîtres de cérémonie que sont Sandrine Quétier et Vincent Cerutti, tous vous donnent rendez-vous ce samedi 29 novembre 2014 pour suivre la finale de Danse avec les Stars 5, dès 20h55 sur TF1 !