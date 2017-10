Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Aucun couple n'a été éliminé lors du premier prime de "Danse avec les Stars", toutefois, il y a eu des notes et un classement établi. Agustin Galiana et Lenni-Kim se partagent le leadership.

Pas d'élimination pour le premier prime de la huitième saison de Danse Avec Les Stars. Mais les apprentis-danseurs de cette nouvelle promotion ont quand même été noté par le jury du concours. Et à l'issue de ce premier prime, un premier classement a été établi. Un classement dominé par Agustin Galiana. L'acteur espagnol de Clem a littéralement embrasé le parquet avec sa salsa endiablée qui a fait monter la température sur le plateau, mais aussi devant les téléviseurs.

Le partenaire de danse de Candice Pascal a fait une très forte impression, ensemble, ils prennent la première place avec 33 points. Mais, ils ne sont pas seuls à la première place puisqu'un autre couple a marqué les esprits du jury : Lenni-Kim et Marie Denigot ont revisité La La Land dans un quickstep exquis qui a conquis Fauve Hautot et ses collègues du jury. 33 points également pour le Canadien et sa partenaire.

En bas du classement, on retrouve l'ancienne Miss France, Elodie Gossuin s'est vue attribuée 20 points de la part des juges. Son chacha était un trop rigide et sérieux. Un peu trop de stress sans doute pour la maman de quatre enfants et son partenaire Christian Millette. A l'avant-dernière place : Sinclair et Denitsa Ikonomova. Le chanteur a du surmonter sa timidité pour exécuter une samba sur le titre "Shape of You" d'Ed Sheraan. 21 points pour le couple, mais "la chimie la plus sexuelle de l'émission" pour Nicolas Archambault, le nouveau juge de Danse avec les Stars. Une prestation à revoir juste ci-dessous :