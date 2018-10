Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 20 octobre TF1 diffusait le quatrième épisode de la neuvième saison de Danse avec les Stars. Si une fois de plus, les célébrités encore en compétition ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour décrocher une place en 5e semaine, aucun des couples n’est parvenu à obtenir la note suprême.



Après la prestation de Terence Telle et Fauve Hautot ou encore celle d’Iris Mittenaere et d’Anthony Colette, on y a pourtant cru. En effet, Terence Telle a récolté de très jolis compliments de la part des membres du jury et Chris Marques s’est montré particulièrement dithyrambique. De même la performance d’Iris a complétement subjugué les jurés mais le couple n’a récolté que de très jolis « 8 » et « 9 ».

Alors à quand les premiers 10 ? Lors des saisons précédentes, ils sont intervenus beaucoup plus tôt dans la compétition. Ainsi, lors de la saison 6, cette note suprême a été accordée au bout de la 2e semaine seulement. Loïc Nottet avait ravi les juges sur Thriller de Michael Jackson. Lors des saisons 1, 3 et 5, le premier 10 a été octroyé en 3e semaine. Les candidats des saisons 4, 7 et 8 ont attendu la 4e émission pour voir le 1er 10. Ce fut le cas de Laurent Maistret (7e saison) et de Lenni-Kim (8e saison). Seule la 2e saison a vu son premier 10 intervenir en 5e semaine.



Le samedi 27 octobre prochain, les célébrités parviendront-elles à suffisamment séduire le jury pour décrocher ce fameux 10 ? Et surtout quel couple parviendra à l’obtenir en premier ?



Redécouvrez la prestation d'Iris Mittenaere et Anthony Colette lors du 4e prime :



Redécouvrez la prestation de Terence Telle et Fauve Hautot lors du 4e prime :