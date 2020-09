Danse Avec Les Stars : ça passe ou ça casse !

La demi - finale de Danse Avec Les Stars se déroulera ce soir, samedi 24 novembre, sur TF1 dès 20h50. Les quatre couples toujours en compétition vont devoir tout donner pour espérer faire partie des trois qualifiés pour la finale. En effet, ce soir pour l'un d'entre eux, le courant ne passera pas avec le jury ou le public. Ou même les 2 ! Et cela cassera son aventure dans Danse Avec Les Stars.

Les danses : c'est par elles que tout va se passer dans la demi-finale de Danse Avec Les Stars, ce soir sur TF1.

Les vraies juges

Les danses n'acceptent pas tout le monde. Elles choisissent qui est digne de les pratiquer et qui ne l'est pas. Les danses font donc la fine bouche : pas lourds, pas mous et faux pas sont interdits dans leur cercle ! Non les danses préfèrent la grâce, le rythme et la justesse. Et elles ne pardonnent aucune erreur à leurs adeptes, surtout pendant une demi-finale. Alors qui vont-elles sanctionner ce soir ?

Pour une demi-finale

Un défi digne de l'enjeu attend les couples ce soir : le Mégamix. Et le Mégamix sera méga important car il pourrait bien propulser les couples vers la victoire...Ou vers la défaite. Amel Bent et Emmanuel Moire devront danser avec leurs partenaires un Mégamix composé de tango, de chacha et de jive. Lorie et Taïg Khris auront le droit, eux, à un Mégamix fait de valse, de paso et de samba. Mais ce ne sont pas les seules danses que les quatre couples devront réussir ce soir...

L' esprit tranquille

Emmanuel Moire ? Non. Taïg Khris ? Non plus. Non le seul à être tranquille ce soir c'est le jury. Enfin presque tranquille...Disons plus tranquille que les couples qui vont devoir affronter ses notes et ses critiques. D'ailleurs si vous aviez le choix, vous préféreriez être à la place du jury ou des couples de Danse Avec Les Stars ?

En attendant, ce soir chaque couple est sur la sellette dans la demi-finale de Danse Avec Les Stars saison 3.