Danse avec les stars : en direct des répétitions avant le prime

J - 1 avant le premier prime de Danse avec les stars, un grand show en direct animé par Vincent Cerutti et Sandrine Quétier.

La veille du grand show de danse, Danse avec les stars, adapté du programme Dancing with the stars, qui a rencontré un succès phénoménal partout dans le monde et notamment aux USA où on a pu voir David Hasselhoff et Nicole Scherzinger se déhancher, nous avons eu le droit de nous glisser dans les répétitions de André Manoukian, Rossy de Palma, et Marthe Mercadier.

14h00 Rendez-vous au Studio 217 de la Plaine Saint Denis et découverte du plateau... Couleurs, paillettes et lustres de cristal, le cadre promet déjà un beau spectacle. En coulisses,Vincent Cerutti - très sérieux - ne manque pas une miette du programme tout en pianotant sur son Blackberry (sans doute pour commenter les répét sur son Twitter officiel) tandis que Christophe Beaugrand, le gentil chroniqueur de 50 Minutes Inside fait valser Marthe Mercadier... ( Vous en doutez ? Rendez-vous samedi soir dans l'émission 50 Minutes Inside pour découvrir les images de ce joli pas de danse).

Premier à se lancer, André Manoukian, élève appliqué et sérieux, répète avec sa partenaire. Un thème musical très chaud et langoureux, prédestiné pour le poète philosophe. Les progrès en quelques jours seulement sont impressionnants. Petits pas, mouvement de bras et déhanchement torride, Dédé les doigts de fée pourrait bien avoir un nouveau grâce à Danse avec les stars. Et pourquoi pas ? Dédé le danseur qui s'ignorait !!! Sur scène André Manoukian mouille la chemise, mais a toujours le mot pour rire....

Quant à Rossy de Palma, elle virevolte dans les bras de son charmant partenaire, le sémillant Christophe.... En voilà un qui ne devrait pas tarder à attirer les fans...

16h45 pas de nouvelles de Sofia Essaïdi... le suspense reste entier pour savoir si elle sera en mesure d'assurer le show après son accident. On croise les doigts ! Tout le monde fait une petite pause... le temps de vérifier lumières et matériel...En aparte Gerard Louvin nous confie croire beaucoup en David Ginola "difficile de croire qu'il n'a jamais dansé" explique le conseiller aux programmes de TF1...."Si vous l'aviez vu en maillot de corps, vous comprendriez"

17h30 : Sofia Essaïdi se présente ! Ouf on avait peur qu'elle ne puisse pas danser aujourd'hui. C'est l'heure du choix pour Sofi Essaïdi. La douleur va-t-elle lui laisser le loisir de danser ? Malgré la douleur, Sofia assure le spectacle dans les bras de Maxim, son danseur. Mais soudainement, Sofia stoppe la répétition et rejoint les coulisses...

18h Sofia est de retour et reprend les répétitions... en coulisses, on annonce l'arrivée de Adriana Karembeu pendant que Chris Marques (juge du programme et chorégraphe) mène tout son petit monde à la baguette.Gerard Louvin semble rassuré après la prestation de Sofia...

18h15 Sandrine Quétier arrive et découvre le plateau. Waouuu de rigueur ! Le show promet d'être grandiose ! Séance de blague avec Vincent Cerutti aec lequel la complicité est manifest, Sandrine Quétier et Vincent Cerutti s'affichent commme le duo glamour du PAF.

18h30 arrivée d'Adriana Karembeu pour les répétitions vêtue d'un juste au corps rouge et d'un pantalon corsaire... Pas de bobo au pied comme l'annonçaient le site Telestar.fr ce matin, visiblement Adriana est fin prête pour mettre le feu à la piste de danse. Seul petit hic pour son partenaire, les chaussures à talon de Adriana... qui la font paraître encore plus grande.

Au final, tout le monde aura donc répété, à l'exception de Jean-Marie Bigard, actuellement en tournée et qui ne sera que demain matin à Paris mais s'est entraîné très dur ces derniers jours.

