Danse avec les stars fait son grand retour dès le samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1 pour une 8ème saison. Pendant plusieurs semaines, 10 personnalités triées sur le volet vont défiler avec un danseur professionnel. Leur mission : danser sur des chorégraphies imposées par leur danseur. A travers leurs parcours et leurs histoires, elles devront proposer des prestations étonnantes et surprenantes pour séduire les quatre juges : Chris Marques, Fauve Hautot, Nicolas Archaumbault et Jean-Marc Généreux. On retrouve cette année au casting Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustín Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim. Les 10 stars sont plus excitées que jamais à l'idée de commencer l'aventure. Depuis quelques jours déjà, nos personnalités s'activent en répétition pour vous fournir un show de qualité...

Vincent Cerutti qui a présenté l'émission aux côtés de Sandrine Quétier pendant 5 saisons devient désormais un apprenti-danseur comme les autres. En binôme avec Katrina Patchett, le jeune homme semble déjà souffrir atrocement. Dans une récente vidéo postée depuis son compte Instagram, l'animateur radio a avoué souffrir depuis le début des entraînements. Et il n'est pas le seul ! La comédienne Joy Esther que les téléspectateurs ont connue dans la série Nos Chers Voisins diffusée sur TF1 est elle aussi épuisée. Et ce n'est que le début... Car les stars le savent, Danse avec les stars est loin d'être un exercice facile. Il faut de la rigueur, de la ténacité et surtout beaucoup de volonté. Le jury ne laissera rien passer...

