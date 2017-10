Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, Nikos Aliagas et Sandrine Quétier présenteront le premier prime de Danse avec les stars ! Lors de l’une de ses dernières répétitions, Elodie Gossuin a reçu un soutien de taille.

Dans quelques heures, ce sera le coup d’envoi de la huitième saison de Danse avec les stars ! Nikos Aliagas et Sandrine Quétier animeront le tout premier prime de cette nouvelle édition ce samedi 14 octobre, dès 21 heures sur TF1. En attendant, les candidats peaufinent leurs pas de danse lors des ultimes répétitions. Elodie Gossuin répète inlassablement sa chorégraphie pour être au top. Sur son compte Instagram, elle partage régulièrement des photos de son entraînement mais aussi des selfies avec son danseur Christian Millette depuis leur studio de danse. À eux deux, ils forment la "team Caribou" et ils semblent fin prêts à faire trembler le parquet de l’émission !

Peu avant de fouler le plateau pour la première fois, la mère de quatre enfants a partagé un cliché adorable sur les réseaux sociaux. Elle peut compter sur une supportrice de choix et certainement l’une de ses plus grandes fans : sa fille ! La fillette a rendu visite à sa maman pour un "câlin magique". L’ex Miss France a publié une courte vidéo absolument craquante sur laquelle on la voit enlacer l’une de ses filles. De quoi la rebooster la jeune femme avant son passage devant le jury. Elodie Gossuin a ensuite partagé une photo avec son danseur pour fêter la fin des répétitions. En attendant le grand prime en direct de DALS ce soir à 21 heures, retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.





Supportrice de la Team #CaribouYouhouhou 💕💕💕 #MonPetitChat #DALS8 @cmillettedancer @dals_tf1 @tf1 @radiorfm #CâlinMagique 🌈 Une publication partagée par Elodie Gossuin🍼👑 (@elodiegossuin) le 11 Oct. 2017 à 8h17 PDT





Mon chou @cmillettedancer #DALS8 #finDeRépet #MerciMonCaribou #TeamCaribouYouhou 🙏🏻🌈 Une publication partagée par Elodie Gossuin🍼👑 (@elodiegossuin) le 12 Oct. 2017 à 9h33 PDT

Elodie Gossuin en bave pendant les répétitions ! Regardez :