Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

23h50 : Vincent Moscato quitte la compétition.





23h40 : C'est l'heure du face à face tant redouté par les candidats. Heloise Martin et Christophe Licata, Pamela Anderson et Maxime Dereymez, Iris Mittenaere et Anthony Colette, Terence Telle et Fauve Hautot, Lio et Christian Milette, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, Jeanfi Jenssens et Marie Denigot sont qualifiés.





Vincent Moscato et Candice Pascal affrontent donc en face à face Basile Boli et Katrina Patchett.





23h37 : Dans un instant, deux couples vont s'affronter lors d'un face à face. Cette semaine, il s'agit d'un cha-cha sur une musique de Barry White.





23h17 : Dernière à passer, Lio s'apprête à faire une samba avec son partenaire Christian Millette, qui lui a laissé un beau message de soutien. Elle doit aussi réaliser une figure imposée par Chris Marques.

Comme la semaine dernière, l'artiste impressionne les membres du jury sur une samba endiablée.

Notes : Patrick Dupond, 9, Shy'm, 9, Chris Marques, 7, Jean-Marc Généreux, 7. Un total de 32 points. Lio se retrouve à égalité avec Pamela Anderson dans le classement des jurés.





23h05 : Jeanfi Janssens va danser pour sa nièce et son neveu. Lorsqu'ils ont perdu leur père, il a été là pour eux. Emu aux larmes, l'humoriste veut être à la hauteur. Sur le parquet, il interprète une valse avec sa partenaire de danse Marie Denigot.



Le jury est sous le charme : Une progression spectaculaire", déclare Chris Marques.

Notes : Patrick Dupond, 8, Shy'm, 6, Chris Marques, 6, Jean-Marc Généreux, 6. Un total de 26 points !





22h46 : C'est au tour de Terence Telle. Le mannequin dédie sa danse de l'amour à son frère Dimitri. "Je suis métisse, j'ai eu un gros problème en grandissant, je ne savais pas à qui m'identifier et puis j'ai eu un frère à qui m'identifier. C'est pour cela qu'on a eu grande complicité", révèle-t-il. Sur une samba, Terence Telle se lance sur la piste de danse aux cotés de Fauve Hautot. A la fin de sa prestation, il est rejoint par son frère, habillé de la même façon.



"Je suis conquise. Il faut rappeler que la samba, c'est compliqué", lâche la belle Shy'm.

Notes : Patrick Dupond, 8, Shy'm, 9, Chris Marques, 7, Jean-Marc Généreux, 7. Un total de 31 points !





22h34 : Pamela Anderson veut dédier sa prestation à ses parents qui s'aiment depuis qu'ils ont 16 ans. Une belle histoire d'amour qui l'a inspirée toute sa vie."Ils sont fous amoureux, c'est tellement mignon". Sur une valse viennoise, la belle blonde et son partenaire Maxime Dereymez se lancent sur la piste de danse. A la fin de sa prestation, Pamela Anderson est très émue, sa maman Carole la rejoint. Les membres du jury son sous le charme : "Vous êtes une excellente interprète mais attention de ne pas faire un focus uniquement sur les choses techniques", confie Patrick Dupond.



Notes : Patrick Dupond, 8, Shy'm, 8, Chris Marques, 8, Jean-Marc Généreux, 8. Un total de 32 points !





22h16 : C'est au tour de Clément Rémiens de proposer une prestation sensuelle sur une rumba. Il dédie sa danse à son papy Georges.



Si le public salue la prestation, les membres du jury sont moins emballés : "j'ai besoin de plus que de voir une soeur et un frère, j'ai besoin de plus d'intention", déclare Shy'm.

Notes : Patrick Dupond, 7, Shy'm, Chris Marques, 6, Jean-Marc Généreux, 6. Pour un total de 26 points !





22h02 : Basile Boli est très ému ce soir. Il a décidé de danse pour son neveu Thomas qui a été amputé après un cancer des os. Pour cela, il veut danser pour lui et réalise une incroyable prestation avec Katrina Patchett. A la fin, Basile Boli fond en larmes et est rejoint sur le parquet par son neveu.Il est très fier de lui et de son parcours. Les membres du jury sont émus aux larmes, le public aussi. Thomas donnerait la note de 40 sur 10 à son oncle. Rien que ça !



Le jury salue la prestation de Basile Boli même s'ils reconnaissent quelques maladresses.



Notes : Patrick Dupond, 8, Shy'm, 6, Chris Marques, 5, Jean-Marc, 6. Un total de 25 points !





21h39 : On continue avec Héloïse Martin et Christophe Licata. Camille Combal s'est invité lors des répétitions du duo. L'animateur prend la place du danseur et demande à Héloïse Martin de se livrer. L'actrice révèle qu'elle est prête à aimer. Après des répétitions intenses, Héloïse Martin se lance ce soir sur un tango. Au bras de Christophe Licata, la jeune femme met le feu à la piste de danse. Tout de rouge vêtue, elle se transforme en vraie femme fatale. Et les téléspectateurs sont aux anges.



"J'ai trouvé que c'était canonissime, pour le moment on est la haut", lâche Chris Marquez, "vous formez un duo très touchant", ajoute Shy'm.

Notes : Patrick Dupond, 8, Shy'm 9, Chris Marques, 7, Jean-Marc Généreux, 7. Pour un total de 31 points !





21h28 : Ce soir, Iris Mittenaere a décidé de faire une déclaration d'amour à sa maman Laurence. Sur un fox-trot, elle éblouit la piste de danse au bras d'Anthony Colette. A la fin de la prestation, elle apporte un diadème à sa maman. Un moment très émouvant...



"C'est une belle déclaration, c'est énorme, je t'aime ma chérie", confie la maman d'Iris Mittenaere, questionnée par Camille Combal.

Les juges semblent satisfaits : "Vous faites des progrès incroyables", déclare Patrick Dupond. Selon Jean-Marc Généreux, "Iris commence à s'épanouir mais je voudrais que la cadre soit un peu plus ferme, sinon il y a de l'amour dans l'air...". Dans la Red Room, la maman d'Iris a une suprise. Maxime Dereymez lui propose de danser sur le titre d'Eros Ramazzotti.

Notes : Patrick Dupond, 8, Shy'm, 8, Chris Marques 7, Jean marc Généreux, 7. Pour un total de 30 points !





21h16 : Vincent Moscato et Candice Pascal ouvrent la soirée. L'acteur danse ce soir pour son épouse sur le titre de Richard Anthony "Amoureux de ma femme". Il veut lui témoigner son amour à travers un cha-cha endiablé. Et les juges sont conquis par sa prestation : "C'est plus structuré que la semaine dernière. J'ai l'impression que votre femme vous inspire" confie Shy'm, "j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et pour vous ça commence fort", déclare Patrick Dupond.



Notes : Un total de 18 points.





21h12 : Camille Combal et Karine Ferri expliquent le déroulement de la soirée. Ce soir, tous les compteurs seront mis à zéro. Et un couple quittera la compétition ce soir...



21h08 : Danse avec les stars, c'est parti ! Ce soir, l'amour est au rendez-vous. Les candidats s'affrontent sur des titres romantiques. D'ailleurs, ils ouvrent la soirée avec un slow, puis enchaînent avec une danse dynamique... The show must go on !





Le troisième prime de Danse avec les stars 9 s’annonce riche en surprises et en rebondissements. Ce samedi 13 octobre, les 9 couples toujours en compétition vont devoir faire sortir leurs émotions pour cette soirée basée sous le signe de l’amour. Les duos en compétition devront danser sur des titres romantiques afin de convaincre les quatre juges. Tous ont le même objectif : faire chavirer le cœur des membres du jury et des téléspectateurs. Et pour cela, les couples se sont entraînés d'arrache-pied au cours de la semaine. Des répétitions intensives qui n'ont pas été de tout repos.

Alors qui verra son aventure se terminer à l’issue de ce troisième prime ? Pour le savoir, ne manquez pas cette grande soirée que MYTF1 vous propose de suivre minute par minute.





