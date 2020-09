Danse avec les Stars : Shy'm "Je sous-estimais ce défi..." (VIDEO)

La chanteuse Shy'm est au casting de Danse avec les Stars et son stress monte à l'approche du prime. Malgré son expérience, elle ne se sent pas en position de force.

"C'est un défi de taille que je sous-estimais avant les répèt''" explique Shy'm, un brin crispée à l'approche du premier prime de Danse avec les Stars. "Je ré-apprends tout" précise la jeune fille de 25 ans. Chanteuse R'n'B en pleine évolution, découverte en 2005 par K-Maro, la jolie jeune fille qui, malgré des antécédents de danse, sent le stress monter. "Mon danseur a mis la barre haute (...) et j'ai des difficultés parce que je commence à zéro".

Comparativement au tennisman Cédric Pioline, au top-modèle Baptiste Giabiconi ou à l'ancienne Miss France Valérie Bègue, les quelques cours de danse pris par Shy'm lui offrent une petite longueur d'avance. Mais la jolie brunette ne se sent pas du tout dans ses petits souliers. Sa pratique de la danse et des chorégraphies était plus intuitive, alors que les danses de salon qu'elle doit désormais pratiquer sont beaucoup moins naturelles, "inconfortables", comme Shy'm le fait remarquer. "Les points forts, pour le moment, je ne les vois pas beaucoup" conclut-elle. Défaitiste, la jeune Shy'm ? Peut-être humble avant tout car comme le rappelle tous les candidats, la danse est une très bonne école d'humilité !