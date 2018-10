Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Le quatrième prime de Danse avec les stars 9 s’annonce riche en surprises et en rebondissements. Ce samedi 20 octobre, après le départ de Vincent Moscato, 8 couples sont toujours en compétition et ont bien l’intention d’enflammer le dancefloor. Ils ont travaillé toute la semaine pour convaincre juges et téléspectateurs, qu’ils ont leur place dans l’aventure. Alors qui verra son aventure se terminer à l’issue de ce quatrième prime ? Pour le savoir, ne manquez pas cette grande soirée que MYTF1 vous propose de suivre minute par minute.



En attendant le quatrième prime, regardez les répétitions d'Héloïse Martin et Christophe Licata :