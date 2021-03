Danse avec les stars : un 10 pour Shy'm et Baptiste Giabiconi !

Ce soir, nous avons eu droit à deux 10, un pour Sh'ym et un pour Baptiste Giabiconi. La compétition est acharnée et le marathon de la danse arrive...

Philippe Candeloro est excité à l'idée de nous offrir sa deuxième danse. Logique c'est un quickstep. Malheureument, pendant les répétitions, il s'est fait très mal à la cheville. Néanmoins, il compte bien tout donner pour réussir sa prestation et s'assurer d'une place en finale. Après avoir séduit Chris Marques quelques minutes auparavant, il est finalement retombé dans ses travers. Si le spectacle était bon, la technique était parfois aux abonnés absents. Philippe Candeloro obtient donc un 23 en artistique et un 14 en technique. Il a 85 au total.

Shy'm, un chacha avant la finale

Shy'm est heureuse. Elle va danser sur les Pussycat Dolls, un groupe qu'elle affectionne tout particulièrement. Mais comme c'est sur un chacha qu'elle va devoir impressionner le jury, Shy'm a peur de flancher niveau technique. Le verdict ? Chris Marques est mitigé, Jean-Marc Généreux trouve qu'elle a beaucoup de talent et Alessandra Martines a énormément aimé. Un 27 en artistique, dont un 10 de Jean-Marc Généreux, et un 22 en technique sont les notes de Shy'm. Pour le moment, elle pointe en tête avec 100 points.

Sheila, un foxtrot pour rester

Après avoir dansé sur sa propre chanson, Sheila doit apprendre le foxtrot, un exercice difficile, aussi bien pour elle que pour son partenaire. Remplie de sagesse, elle espère atteindre la finale et rester parmi les "jeunes". En écoutant l'avis de Chris Marques, qui a dit qu'elle était "resplendissante", on peut croire en ses chances. Surtout que ce retour est partagé par Jean-Marc Généreux et Alessandra Martines. C'est un 27 en artistique et un 23 en technique, soit 85 points au classement final.

Baptiste Giabiconi, un chacha comme Shy'm

Pour sa dernière prestation avant la finale, Baptiste Giabiconi a droit à un chacha, une danse qu'il n'a encore jamais apprise au cours de l'aventure. Entre son anniversaire et l'entraînement, Baptiste Giabiconi n'a pas une minute pour souffler. De toute façon, il veut bien faire. En tout cas, Alessandra Martines est plus que conquise, contrairement à Chris Marques, toujours aussi dur. Il reçoit un 27 en artistique, dont un 10 d'Alessandra Martines - son premier -, et un 24 en technique. Il a 99 en total et n'est qu'à un point de Shy'm. Mais le marathon de la danse peut tout faire basculer...