"I Love You fort". C’est le message adressé il y a quelques jours par Christophe Licata à celle qui lui a donné la vie. Une déclaration d’amour accompagnée d’une photo replongeant le danseur en enfance. Pour le plus grand bonheur des milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, il a mis en ligne un cliché, sorti tout droit de son album personnel, sur lequel il apparaît bébé dans les bras de sa mère. Un joli instantané de famille qui a beaucoup fait réagir ses fans. "Vous êtes rayonnants sur cette photo", "quel beau bébé", "trop mignon", "Deux jolis sourires, on dirait les mêmes", ont ainsi écrit ses followers.

Si Christophe Licata n’hésite pas à dévoiler des photos de lui prises dans sa plus tendre enfance, il protège jalousement la bouille d’un autre bébé… le sien ! Depuis la naissance en février dernier de Livio, son premier enfant, le jeune papa distille au compte-gouttes les clichés du petit bout né de ses amours avec sa femme Coralie Licata. Et il prend soin, à chaque fois, de cacher le visage du nouveau-né. La preuve avec la dernière photo du bébé postée par le danseur. Pour célébrer comme il se doit la première fête des mères de sa femme, il a mis en ligne un cliché du duo mère/fils. Une image sur laquelle il a glissé un smiley pour cacher le visage de Livio.





Bonne fête à une maman en or ! La mienne !!!!!! I love you fort ❤️ Une publication partagée par Licata Christophe (@licatachristophe) le 28 Mai 2017 à 0h07 PDT