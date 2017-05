Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Sur un petit nuage depuis la naissance de Livio, son fils, Christophe Licata a dévoilé ce mardi le nom du parrain de son premier enfant. Le danseur, devenu célèbre auprès du grand public grâce à Danse avec les stars, a confié ce rôle à un homme qui est lui aussi un pilier de l’émission de danse de TF1. L’heureux élu choisi par Christophe et Coralie Licata n’est autre en effet que Grégoire Lyonnet !

Ravi d’être le parrain du bébé né en février dernier, le danseur marié à Alizée, rencontrée dans la saison 4 de DALS, a posté une tendre photo sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans. Sur ce cliché dévoilé mardi, on découvre ainsi la première rencontre entre Livio et Jon Snow, son adorable chien. "Ma patate @jonsnow_lyonnet a enfin rencontré mon FILLEUL Livio Licata Ps: Et oui je suis le parrain #fier #parrain #godfather #famille #jonsnowetlivio", a écrit Grégoire Lyonnet en légende. Même joie intense du côté de Christophe Licata. Ce dernier, qui a partagé la photo de son ami sur son compte Instagram, a ajouté : "#lafamille #godfather #brothers #jhonsnow @gregoirelyonnet le choix était évident !"

Partenaire de Sylvie Tellier dans la saison 7 de Danse avec les stars, Christophe Licata est devenu papa en février dernier. Un heureux événement qu’il a d’ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux. "Le 5 février 2017 Reste à ce jour le plus beau de notre vie ❤ Livio ❤ #babyboy #welcome #love…", a-t-il posté en légende d’un cliché montrant les mains du bébé et de sa mère.