Danse avec les stars, c'est évidemment une émission qui donne envie et les stars se pressent aux portes de TF1 pour participer à cette fabuleuse aventure. Mais quelles sont leurs véritables raisons pour se lancer dans un tel challenge ? Quel est leur objectif ? Car DALS est un programme très exigeant qui demande beaucoup d'efforts de la part des participants. Chacun doit tout donner pour convaincre les coachs et continuer l'aventure, et ce, durant de longues semaines... Cette saison, dix nouvelles stars sont en compétition avec leur partenaire respectif : Elodie Gossuin avec Christian Millette, Sinclair avec Denitsa Ikonomova, Arielle Dombasle avec Maxime Dereymez, Lenni-Kim avec Marie Denigot, Hapsatou Sy avec Jordan Mouillérac, Vincent Cerutti avec Katrina Patchett, Augustin Galiana avec Candice Pascal, Tatiana Silva avec Christophe Licata, Camille Lacourt avec Hajiba Fahmy, Joy Esther avec Anthony Colette. Pour MyTF1, les personnalités ont répondu à la question.

"L'important, c'est de surprendre"

Pour Agustin Galiana, qui incarne Esteban dans Clem, l'objectif est clair. L'acteur aime par-dessus tout se surpasser : « L’objectif personnel c’est me challenger et voir si j’arrive à danser comme ma partenaire va me demander » , un goût de la compétition qu'il partage avec le chanteur Lenni-Kim qui s'est fait connaître dans The Voice Kids : « Je suis quelqu’un qui aime se dépasser dans la vie, j’aime beaucoup me donner à 100 pour cent alors je pense que DALS c’est l’occasion parfaite pour dépasser ses limites ». Vincent Cerutti, qui est le premier présentateur de l'émission à y participer, l'important c'est de surprendre, d'essayer de prouver qu'il est capable de lâcher son micro pour faire rêver les téléspectateurs : « Passer de l’autre côté c’est un défi incroyable et je me suis dit que ça aurait été une belle erreur de ne pas le relever » nous a-t-il confié. Sinclair, quant à lui, ne participe pas à cette aventure pour se surpasser mais pour mettre un peu de nouveauté dans sa vie. Son objectif est simple : « J’attends d’être surpris pour être honnête. J’attends d’être surpris par moi-même ».

"Vivre un moment de magie"

Du côté des filles, Tatiana Silva aime elle aussi la compétition, mais ne se compare pas aux autres : « Je ne joue pas contre les autres mais contre moi », tout le contraire de l'actrice Arielle Dombasle dont le seul objectif est de s'amuser. « Je m’attends à beaucoup de légèreté de gaieté de drôlerie et d’émotion et j’essaye de ne pas trop penser à la compétition. Je me dis, c’est un dance floor et il faut s’éclater » a-t-elle confié à MyTF1. La belle Elodie Gossuin ne recherche ni le challenge, ni l'émotion, mais plutôt le renouveau : « Tous ceux que j’ai rencontré qui ont fait DALS m’ont dit que qu’on en ressortait différent » a-t-elle expliqué avant d'ajouter que, en tant que maman de 4 enfants, elle avait une pression de plus que les autres : « L’épée de Damoclès est au-dessus de ma tête, c’est tous mes enfants qui m’ont mis la pression et qui m’ont dit 'Il ne faut pas que l’on ait honte de toi ‘. Donc juste rendre fiers mes enfants ce sera déjà pas mal ». Hapsatou Sy, qui va vivre cette aventure avec son mari Vincent Cerutti compte bien sur DALS pour lui permettre de « vivre un moment de magie ». Plus pragmatique, Joy Esther espère simplement en ressortir avec une nouvelle corde à son arc, l'apprentissage de la danse : « apprendre à danser, ce qui ne serait déjà pas mal. »

