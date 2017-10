Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Danse avec les stars a repris samedi dernier avec le premier prime d’une huitième saison qui s’annonce d’ores et déjà haute en couleurs. Pour l’occasion, les dix couples de cette nouvelle saison ont eu chacun une danse pour convaincre les quatre juges (Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marques) de leur potentiel.

Résultat ? Des débuts très réussis pour Agustín Galiana et Lenni-Kim, de belles prestations signées Tatiana Silva ou encore Hapsatou Sy, et des choses à revoir pour Elodie Gossuin, Sinclair et Camille Lacourt notamment. Comme d’habitude, pas d’élimination lors de ce premier prime, mais les choses sérieuses commencent vraiment ce soir pour nos stars.

En effet, pour ce deuxième prime événement, le public va enfin pouvoir voter pour son couple préféré en fin d’émission et ainsi peut-être bouleversé le classement. Les notes du public compteront en effet autant que celles des juges ! Alors pour convaincre aussi bien le jury que les téléspectateurs, les dix couples vont devoir redoubler d’efforts et briller de mille feux sur le parquet. Voici les danses qui les attendent pour cette nouvelle soirée d’exception, à suivre en direct, à partir de 21 heures sur TF1 !

Elodie Gossuin & Christian Millette : rumba



Vincent Cerutti & Katrina Patchett : valse anglaise



Lenni-Kim & Marie Denigot : samba



Hapsatou Sy & Jordan Mouillerac : foxtrot



Camille Lacourt & Hajiba Fahmy : rumba



Sinclair & Denitsa Ikonomova : foxtrot



Tatiana Silva & Christophe Licata : contemporain

Arielle Dombasle & Maxime Dereymez : foxtrot

Agustín Galiana & Candice Pascal : contemporain



Joy Esther & Anhony Colette : chacha







