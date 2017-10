Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les dix couples de cette huitième saison de Danse avec les stars ont d’ores et déjà commencé les répétitions. Les jours s’enchaînent et la pression monte pour les apprentis danseurs. Et cette année, de nombreuses surprises attendent les téléspectateurs : une nouvelle notation, des primes spéciaux comme « Crazy Night » ou « Family Choice » ou encore l’arrivée d’un nouveau membre du jury, Nicolas Archambault. Mais pas seulement ! Dès le 14 octobre prochain, date du lancement de la huitième saison de DALS, vous pourrez découvrir le nouveau décor. Le parquet et la Red Room se transforment… Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, les participants auront la possibilité d’avoir une meilleure vue de la scène avec une plateforme en hauteur qui surplombera deux escaliers. Les stars auront également le privilège de voir les performances de leurs camarades.

Pour cette huitième saison inédite, un autre changement est à noter. Chaque samedi, un animateur emblématique de TF1 viendra co-présenter la soirée avec Sandrine Quétier. Il sera présent dans la Red Room pour faire réagir les couples sur leur prestation mais aussi commenter les notes du jury composé de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault. Soyez donc au rendez-vous le 14 octobre prochain sur TF1 !





