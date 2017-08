Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Avec son caractère enjoué, son énergie à toute épreuve et son humour indéniable, on savait déjà que Jean-Marc Généreux était capable de tout. Mais quand des inconnus l’ont aperçu déguisé en boucher dans un supermarché pour surprendre Delphine, ils n’en ont pas cru leurs yeux. Jean-Marc Généreux en « le roi de la chipolata », c’est quand même quelque chose !

En réalité, il agissait ainsi dans le cadre de l’émission La Dream Company. Plus exactement, il répondait à une demande de Chris Marques, lui-même missionné par le présentateur Arthur pour réaliser le plus grand rêve de Delphine et de son compagnon. Car elle a toujours dit à ce dernier que si elle pouvait un jour danser avec l’un des membres du jury de Danse Avec Les Stars, elle accepterait de l’épouser. A fond dans sa mission, Chris Marques a lui-même dansé une salsa avec la jeune femme, avant de demander à son son co-équipier de jouer le jeu lui aussi.

Alors que Delphine faisait des courses avec sa mère, elle a été surprise par un Jean-Marc Généreux déguisé en boucher, lui proposant de la servir. Devant le public qui s’agglutinait au rayon boucherie pour assister à la scène, ils ont entamé un jive sur un tube du film Grease. Mais après cette chorégraphie improvisée, il était temps pour tout le monde de rejoindre le compagnon de Delphine afin qu’il puisse la demander en mariage. Proposition qu’elle a bien entendu accepté avec le sourire.

Découvrez la fameuse chorégraphie de Jean-Marc Généreux et Delphine :